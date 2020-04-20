Estetiksiz hallerini görünce inanamayacaksınız! Ajda Pekkan, Fahriye Evcen...

Dolgun dudaklar, uzun bacaklar, badem gözler her kadının hayallerini süslüyor. Bu yüzden 21. yüzyıl kadınları artık alışverişe gider gibi estetik yaptırmaya gidiyor. Özellikle sürekli ekranlarda gördüğümüz ünlüler, izleyiciye daima kusursuz görünebilmek için bıçak altına yatıyor.
Bazı ünlüler meslekleri gereği bazıları ise daha güzel olmak adına cerrahi operasyonlar geçiriyor. Ünlülerin estetik olmadan önceki hallerini görünce şok olacaksınız...
Televizyonda veya sosyal medyada gördüğümüz ünlüler arasından estetik yaptırmayan neredeyse yok. Sanat dünyasının ünlü isimleri bambaşka görünüme kavuşarak izleyicileri hayrete düşürmeye devam ediyor. Bazı ünlülerin değişimine tanıklık etme fırsatımız olsa da, bazı isimler popüler olmadan önce değişim geçiriyor. Hal böyle olunca doğal hallerini tanımak imkansız oluyor.
İşte yakından tanıdığımız ünlü isimlerin estetikten önceki ve sonraki görünümleri...
Türkiye'de estetik denilince akla ilk gelen isim olan Ajda Pekkan, 12 Şubat 1946'da İstanbul'da doğdu. Sayısız estetik yaptıran Ajda Pekkan'ın 74 yaşında olduğuna inanmak çok zor. Dış görünümüyle yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan şarkıları ve klipleriyle büyülemeye devam ediyor.
Fahriye Evcen, doğru zamanda doğru yerde bulunarak keşfedilen isimlerden biri. 4 Haziran 1986'da Almanya'da doğan güzel oyuncu, ailesiyle birlikte tatile geldiği İstanbul'da Oya Aydoğan tarafından keşfedildi. Ardından Yaprak Dökümü dizisiyle adını duyuran ünlü isim, zamanla çeşitli estetik operasyonlar geçirdi. Her ne kadar doğal halinden uzaklaşmış olsa da, operasyonların çok yakıştığı bir gerçek.
28 Haziran 1945 tarihinde İstanbul'da doğan Türkan Şoray, Türk sinemasının biricik 'Sultan'ı olmuştur. Sinema yönetmeni Memduh Ün tarafından keşfedilerek şöhreti yakalayan Türkan Şoray, zamanla estetik kervanına katılan isimlerden.
Türkiye'nin tescilli güzellerinden Defne Samyeli ile Mimar Eren Talu'nun kızı olan Deren Talu, 1996 yılında Amerika'da dünyaya geldi. 24 yaşındaki genç isim erken yaşta estetiğe başvuran ünlülerden biri.
30 Haziran 1983 yılında İzmir'de dünyaya gelen ünlü isim, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Kariyerine müzik üzerine devam etme kararı alan Ebru Polat' yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olmaya devam ediyor.
13 Şubat 1992 yılında Arnavutluk'ta doğan Almeda Abazi, Arnavut asıllı bir Türk modeldir. Arnavutluk'ta üç güzellik yarışmasına katılarak birinci olan model, sonradan Miss Globe Kainat Güzeli seçilmiştir. Ünlü ismin zamanla birkaç estetik operasyon yaptırdığını görmek mümkündür.
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