MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Estetiksiz hallerini görünce inanamayacaksınız! Ajda Pekkan, Fahriye Evcen...

Estetiksiz hallerini görünce inanamayacaksınız! Ajda Pekkan, Fahriye Evcen...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 10:59 | Son Güncelleme

Moda dünyasındaki hızlı gelişmeler, güzellik anlayışının da değişmesine yol açtı. Güzellik kavramının göreceli olduğu günler tozlu raflara kaldırıldı. Güzel olma kaygısıyla yaptırılan estetik müdahaleler tek tip insan algısı yaratmaya başladı. Peki, ünlülerin estetik yaptırmadan önce nasıl göründüklerini biliyor musunuz?

Estetiksiz hallerini görünce inanamayacaksınız! Ajda Pekkan, Fahriye Evcen...

Dolgun dudaklar, uzun bacaklar, badem gözler her kadının hayallerini süslüyor. Bu yüzden 21. yüzyıl kadınları artık alışverişe gider gibi estetik yaptırmaya gidiyor. Özellikle sürekli ekranlarda gördüğümüz ünlüler, izleyiciye daima kusursuz görünebilmek için bıçak altına yatıyor.

Bazı ünlüler meslekleri gereği bazıları ise daha güzel olmak adına cerrahi operasyonlar geçiriyor. Ünlülerin estetik olmadan önceki hallerini görünce şok olacaksınız...

ESTETİKLE BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞEN ÜNLÜLER

Televizyonda veya sosyal medyada gördüğümüz ünlüler arasından estetik yaptırmayan neredeyse yok. Sanat dünyasının ünlü isimleri bambaşka görünüme kavuşarak izleyicileri hayrete düşürmeye devam ediyor. Bazı ünlülerin değişimine tanıklık etme fırsatımız olsa da, bazı isimler popüler olmadan önce değişim geçiriyor. Hal böyle olunca doğal hallerini tanımak imkansız oluyor.

İşte yakından tanıdığımız ünlü isimlerin estetikten önceki ve sonraki görünümleri...

1. AJDA PEKKAN

Görsel 1

Türkiye'de estetik denilince akla ilk gelen isim olan Ajda Pekkan, 12 Şubat 1946'da İstanbul'da doğdu. Sayısız estetik yaptıran Ajda Pekkan'ın 74 yaşında olduğuna inanmak çok zor. Dış görünümüyle yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan şarkıları ve klipleriyle büyülemeye devam ediyor.

2. FAHRİYE EVCEN

Görsel 2
Fahriye Evcen, doğru zamanda doğru yerde bulunarak keşfedilen isimlerden biri. 4 Haziran 1986'da Almanya'da doğan güzel oyuncu, ailesiyle birlikte tatile geldiği İstanbul'da Oya Aydoğan tarafından keşfedildi. Ardından Yaprak Dökümü dizisiyle adını duyuran ünlü isim, zamanla çeşitli estetik operasyonlar geçirdi. Her ne kadar doğal halinden uzaklaşmış olsa da, operasyonların çok yakıştığı bir gerçek.

3. TÜRKAN ŞORAY

Görsel 3

28 Haziran 1945 tarihinde İstanbul'da doğan Türkan Şoray, Türk sinemasının biricik 'Sultan'ı olmuştur. Sinema yönetmeni Memduh Ün tarafından keşfedilerek şöhreti yakalayan Türkan Şoray, zamanla estetik kervanına katılan isimlerden.

4. DEREN TALU

Görsel 4

Türkiye'nin tescilli güzellerinden Defne Samyeli ile Mimar Eren Talu'nun kızı olan Deren Talu, 1996 yılında Amerika'da dünyaya geldi. 24 yaşındaki genç isim erken yaşta estetiğe başvuran ünlülerden biri.

5. EBRU POLAT

Görsel 5

30 Haziran 1983 yılında İzmir'de dünyaya gelen ünlü isim, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Kariyerine müzik üzerine devam etme kararı alan Ebru Polat' yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olmaya devam ediyor.

6. ALMEDA ABAZİ

Görsel 6
13 Şubat 1992 yılında Arnavutluk'ta doğan Almeda Abazi, Arnavut asıllı bir Türk modeldir. Arnavutluk'ta üç güzellik yarışmasına katılarak birinci olan model, sonradan Miss Globe Kainat Güzeli seçilmiştir. Ünlü ismin zamanla birkaç estetik operasyon yaptırdığını görmek mümkündür.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
İfşa mesajıyla gündem olan Beren Güney'in erkek haliİfşa mesajıyla gündem olan Beren Güney'in erkek hali
İşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdiİşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ajda pekkan, fahriye evcen, Deren Talu, Deren Talu eski hali,

En Çok Okunan Haberler

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

Survivor'da yumruk yumruğa kavga!

Survivor'da yumruk yumruğa kavga!

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Endişelendiren haber! Türkiye, Çin'i geride bıraktı

Endişelendiren haber! Türkiye, Çin'i geride bıraktı

Mansur Yavaş 'En büyük projem' demişti! 'Büyük bir heyecanla başlattık'

Mansur Yavaş 'En büyük projem' demişti! 'Büyük bir heyecanla başlattık'

Datça Belediyesi 'iyi bilmezdik' mesajıyla duyurdu: Koronadan hayatını kaybetti

Datça Belediyesi 'iyi bilmezdik' mesajıyla duyurdu: Koronadan hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beren Güney kimdir? Beren Güney'in erkek hali

İfşa mesajıyla gündem olan Beren Güney'in erkek hali

Aynur Aydın şimdi de sütyenlerini paylaştı!

Bütün sütyenlerini paylaştı! Yorum yağdı

Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün'e: Vücudu erkek gibi

Kavga çıkaracak sözler! 'Vücudu erkek gibi'

Acun Ilıcalı'nın canlı yayınında Şeyma Subaşı yorum yazınca...

Canlı yayın yaparken Şeyma Subaşı yorum yazınca...

Oktay Kaynarca Instagram canlı yayında türkü söyledi

Oktay Kaynarca Instagram canlı yayında türkü söyledi

Aleyna Tilki gece yarısı paylaştı! 'Ben yıldız olmak istemiyorum'

Gece yarısı paylaştı! Olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.