Estetiksiz hallerini görünce inanamayacaksınız! Ajda Pekkan, Fahriye Evcen...

Dolgun dudaklar, uzun bacaklar, badem gözler her kadının hayallerini süslüyor. Bu yüzden 21. yüzyıl kadınları artık alışverişe gider gibi estetik yaptırmaya gidiyor. Özellikle sürekli ekranlarda gördüğümüz ünlüler, izleyiciye daima kusursuz görünebilmek için bıçak altına yatıyor.

Bazı ünlüler meslekleri gereği bazıları ise daha güzel olmak adına cerrahi operasyonlar geçiriyor. Ünlülerin estetik olmadan önceki hallerini görünce şok olacaksınız...

ESTETİKLE BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞEN ÜNLÜLER

Televizyonda veya sosyal medyada gördüğümüz ünlüler arasından estetik yaptırmayan neredeyse yok. Sanat dünyasının ünlü isimleri bambaşka görünüme kavuşarak izleyicileri hayrete düşürmeye devam ediyor. Bazı ünlülerin değişimine tanıklık etme fırsatımız olsa da, bazı isimler popüler olmadan önce değişim geçiriyor. Hal böyle olunca doğal hallerini tanımak imkansız oluyor.

İşte yakından tanıdığımız ünlü isimlerin estetikten önceki ve sonraki görünümleri...

1. AJDA PEKKAN

Türkiye'de estetik denilince akla ilk gelen isim olan Ajda Pekkan, 12 Şubat 1946'da İstanbul'da doğdu. Sayısız estetik yaptıran Ajda Pekkan'ın 74 yaşında olduğuna inanmak çok zor. Dış görünümüyle yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan şarkıları ve klipleriyle büyülemeye devam ediyor.