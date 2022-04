Estetikten önce estetikten sonra! Survivor Damla'nın estetiksiz hali pes dedirtti

Survivor ile tanınan Damla Can, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Paylaşımları ile dikkat çeken Can, şimdilerde Survivor Panaroma'nın sunuculuğunu yapıyor. Damla Can, Survivor Panaroma sunuculuğunun dışında ise yaptırdığı estetikleri konuşulmaya başlandı. İşte Damla Can'ın estetiksiz hali!

Damla Can, 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Can, Survivor'a katılarak milyonların tanıdığı bir isim haline dönüştü. Şimdilerde de Survivor Panaromayı sunan Damla Can, yıllar önceki görüntüsü ile herkesin kafasını karıştırdı. Genç sunucunun estetik işlemler yaptırdığı görülürken, sosyal medya üzerinden o görüntülerine binlerce yorum yağdı.

SURVİVOR DAMLA CAN'IN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ PES DEDİRTTİ

Damla Can, 2016 ve 2018 yıllarında Survivor'da mücadele etti. Damla Can, yarışma sona erdikten sonra Survivor Panorama'da sunuculuk yapmaya başladı. Bu sayede tanınmaya başlayan Damla Can, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine ulaştı ve fotoğraflarını hayranları için yayınlandı. Damla Can'ın yıllar önceki hali ortaya çıktı. Can'ın yıllar önceki fotoğrafı, yeni karelerini geride bıraktı. Bu haline çok sayıda yorum yapıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Kesinlikle küçük dokunuşlar var'', ''Damlaya damlaya göl olmuş'', ''Kilo verince güzelleşmiş'' ve ''Paranın gücü budur'' gibi yorumlarda bulundu.