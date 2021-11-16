YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Mantı lezzetinden geri kalmak istemeyen vejetaryenler buraya: Hengel ile etsiz mantı keyfi

Mantı lezzetinden geri kalmak istemeyen vejetaryenler buraya: Hengel ile etsiz mantı keyfi

16.11.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kafkaslardan gelen hengel tarifiyle evlerinizde etsiz mantı şöleni yaşayacaksınız. Özellikle et yemeyenlerin sıklıkla tercih edebileceği bir tarif olan hengel, Kayseri mantısına göre çok daha kolay hazırlandığı için pratik tarifleri sevenlerin de gönlünü fethediyor. İşte damak çatlatan Kars usulü hengel tarifi!

Mantı lezzetinden geri kalmak istemeyen vejetaryenler buraya: Hengel ile etsiz mantı keyfi

Et yemeyenler için mantının alternatifi olarak karşımıza çıkan hengel ile evlerinizde Kafkas rüzgarları esecek. Kafkaslardan gelen bu tarifi evinizde oldukça basit bir şekilde yapabilirsiniz. Üstelik mantıda olduğu gibi hamur kapatma derdiniz de olmayacak, hazırlanışı çok daha kolay! Yani hengel sadece et yemeyenlerin değil, pratik tarifleri sevenlerin de bir numarası olacak. Yapım aşamasındaki ve malzemelerdeki avantajların yanı sıra lezzetiyle de dikkati çeken hengel, mutfağınızın vazgeçilmezi olacak. İşte etsiz mantı keyfi yaşatacak Hengel tarifi!

HENGEL TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

  • 2 kase un

  • 2 adet yumurta

  • 2 su bardağından biraz az su

  • Tuz

  • 2 litre su (Haşlamak için)

SOSU İÇİN

  • 2 büyük kase sarımsaklı yoğurt

  • Yarım paket margarin

  • 1 adet kuru soğan

HAZIRLANIŞI

  • Hamur malzemelerini karıştırıp kulak memesi kıvamından biraz sert bir kıvama getirin.

  • 2 litre suyu geniş bir tencerede kaynatın.

  • Soğanları küp küp doğrayıp renkleri dönene kadar margarinle birlikte iyice pişirin.

  • Dinlenen hamuru oklavayla ince bir şekilde açın.

  • Yeterli büyüklüğe ulaştığınızda hamuru oklavaya sarıp uzunlamasına kesin.

  • Uzun şeritler haline gelen hamurları kare kare kesin.

  • Kare kare kesilen hamurları kaynayan suyun içerisine atın.

  • Hamurlar bir müddet haşlandıktan sonra suyunu süzerek tencereden çıkarın.

  • Hamurları servis yapacağınız bir tepsiye dökün ve biraz soğumasını bekleyin.

  • Hamurlar biraz soğuduktan sonra üzerinde sarımsaklı yoğurdu gezdirin.

  • Son olarak da margarinle birlikte kavrulan soğanları hamurların üzerine ekleyin.

PÜF NOKTALAR

  • Hengel mantısının hamuru bir tık sert olur. Hamurunuzu yoğururken alıştığınız mantı hamurunun durumu yerine bu noktayı dikkate almalısınız.

  • Hamuru yoğurduktan sonra mutlaka dinlenmeye bırakmalı ve sonrasında da ince bir şekilde açmalısınız.

  • Hamurları mutlaka kaynayan suyun içerisinde haşlamalısınız.

  • Hamurları haşladıktan sonra biraz soğumadan üzerine yoğurt eklerseniz, yoğurt ekşir. Unutmayın!
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı! Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı!
Pani Puri nasıl yapılır? Pani Puri malzemeleri, tarifi ve püf noktası…Pani Puri nasıl yapılır? Pani Puri malzemeleri, tarifi ve püf noktası…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te bomba karar! O yarışmacılar geri döndü

MasterChef'te bomba karar! O yarışmacılar geri döndü

Bergüzar'ın büyük aşkıydı! Rus karısı görenleri büyüledi

Bergüzar'ın büyük aşkıydı! Rus karısı görenleri büyüledi

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

İzmir'in bombası bile yapılıyor! İşte dünyanın en pratik tatlıları

İzmir'in bombası bile yapılıyor! İşte dünyanın en pratik tatlıları

Evde donut nasıl yapılır?

Evde donut nasıl yapılır?

Şıhıl mahşi tarifi!

Şıhıl mahşi tarifi!

İlginizi Çekebilir

Çay tiryakileri için en iyi çaydanlık çeşitleri

Çay tiryakileri için en iyi çaydanlık çeşitleri

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Her mevsim dilediğiniz sebzeyi taze bir şekilde tüketin!

Her mevsim dilediğiniz sebzeyi taze bir şekilde tüketin!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.