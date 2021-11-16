Mantı lezzetinden geri kalmak istemeyen vejetaryenler buraya: Hengel ile etsiz mantı keyfi

Et yemeyenler için mantının alternatifi olarak karşımıza çıkan hengel ile evlerinizde Kafkas rüzgarları esecek. Kafkaslardan gelen bu tarifi evinizde oldukça basit bir şekilde yapabilirsiniz. Üstelik mantıda olduğu gibi hamur kapatma derdiniz de olmayacak, hazırlanışı çok daha kolay! Yani hengel sadece et yemeyenlerin değil, pratik tarifleri sevenlerin de bir numarası olacak. Yapım aşamasındaki ve malzemelerdeki avantajların yanı sıra lezzetiyle de dikkati çeken hengel, mutfağınızın vazgeçilmezi olacak. İşte etsiz mantı keyfi yaşatacak Hengel tarifi!

HENGEL TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

2 kase un

2 adet yumurta

2 su bardağından biraz az su

Tuz

2 litre su (Haşlamak için)

SOSU İÇİN

2 büyük kase sarımsaklı yoğurt

Yarım paket margarin

1 adet kuru soğan

HAZIRLANIŞI

Hamur malzemelerini karıştırıp kulak memesi kıvamından biraz sert bir kıvama getirin.

2 litre suyu geniş bir tencerede kaynatın.

Soğanları küp küp doğrayıp renkleri dönene kadar margarinle birlikte iyice pişirin.

Dinlenen hamuru oklavayla ince bir şekilde açın.

Yeterli büyüklüğe ulaştığınızda hamuru oklavaya sarıp uzunlamasına kesin.

Uzun şeritler haline gelen hamurları kare kare kesin.

Kare kare kesilen hamurları kaynayan suyun içerisine atın.

Hamurlar bir müddet haşlandıktan sonra suyunu süzerek tencereden çıkarın.

Hamurları servis yapacağınız bir tepsiye dökün ve biraz soğumasını bekleyin.

Hamurlar biraz soğuduktan sonra üzerinde sarımsaklı yoğurdu gezdirin.

Son olarak da margarinle birlikte kavrulan soğanları hamurların üzerine ekleyin.

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