YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Et yemeklerini hak ettiği şölene çeviren baharat kombinasyonları

Baharatlar, etin tadını tamamen değiştiren ve onlara karakter veren mutfağın en güzel kahramanlarıdır. Fakat buradaki püf nokta, baharatları doğru yerde ve doğru zamanda kullanabilmek. Damak zevkinize göre baharatları nasıl kullanmalısınız sorusunun cevabı bu içerikte!

Et yemeklerini hak ettiği şölene çeviren baharat kombinasyonları

1. Kimyon + karabiber + kekik

Et yemeklerini hak ettiği şölene çeviren baharat kombinasyonları 1
Bu üçlü çok güçlü! Hatta onlara et dünyasının emektarları bile diyebiliriz. Kimyonun o sıcak aroması, karabiberin minik çarpıcı dokunuşu ve kekiğin serin ama karakterli kokusu birleşince ortaya çok lezzetli bir et yemeğinin çıkmaması neredeyse imkansız. Hangi eti yaparsanız yapın, bu üçlüyle çok lezzetli olur.

2. Biberiye + sarımsak tozu + deniz tuzu

Et yemeklerini hak ettiği şölene çeviren baharat kombinasyonları 2
Evimde Akdeniz rüzgarları essin diyorsanız bu üç baharat karışımı size tam olarak istediğinizi veriyor. Sarımsak tozu lezzeti üst seviyeye çıkartırken, deniz tuzu ve biberiyle ile birleştiğinde ise parmaklarınızı yemek isteyeceğiniz bir kombinasyon ortaya çıkıyor. Üstelik oldukça dengeli.

3. Paprika + soğan tozu + hardal tohumu

Et yemeklerini hak ettiği şölene çeviren baharat kombinasyonları 3
Barbekü hastası varsa aramızda size bu işin en önemli baharatlarını listeliyoruz. Paprika ete renk katarken, soğan tozu hafif tatlı bir taban oluşturur. Hardal tohumu ise harika bir aroma katar. Nereye koyarsanız koyun uyum sağlar. İster tavada, ister mangalda, ister ızgarada...

4. Sumak + karabiber + tuz

Et yemeklerini hak ettiği şölene çeviren baharat kombinasyonları 4
Ferahlık sevenlerin en seveceği baharat kombinasyonu! Sumak, hem ekşi hem de taze yapısıyla ete inanılmaz bir hava katar. Yanına karabiber de eklendiğinde etinizin farklı bir boyuta ulaştığını tadınca anlayacaksınız. Kuzu etiyle şahane olur, dana etine de hafif bir dokunuş ekler.

5. Köri + zerdeçal + kimyon

Et yemeklerini hak ettiği şölene çeviren baharat kombinasyonları 5
Bu üçlü işin içine girdiyse etin tadının daha egzotik olacağını söyleyelim. Bir de bu üçlüye tereyağ ekleyince gerçekten ortaya inanılmaz lezzetli bir kombinasyon çıkıyor. Mutfakta yükselen koku ile farklı diyarlara seyahat edebilirsiniz...

6. Kekik + pul biber + sarımsak

Et yemeklerini hak ettiği şölene çeviren baharat kombinasyonları 6
Fırın yemeklerinin vazgeçilmez baharatları kekik ve pul biber... Bir de bunun yanında verdiği aroma ile yemeği daha da lezzetli yapan sarımsağı ekleyin. İşte şimdi ekip tamam! Genellikle elimizin ilk gittiği bu iki baharatın verdiği kıvamı başka hiçbir baharat veremiyor.

7. Defne yaprağı + karabiber taneleri + soğan

Et yemeklerini hak ettiği şölene çeviren baharat kombinasyonları 7
Uzun süre pişen etlerin gizli formülü! Güveç, haşlama ya da tencere yemeklerine ekleyebilirsiniz. Et, bu baharatlarla buluştuğunda sakinliyor. Bir de etin üstüne bıraktıkları o lezzet... Yazarken bile ağzımızın suyu aktı!

8. Tarçın + karanfil + karabiber

Et yemeklerini hak ettiği şölene çeviren baharat kombinasyonları 8
“Tatlımsı bir şeyler istiyorum ama etin tadı kaybolmasın” diyenlerin mutlaka denemesi gereken baharatlarla devam edelim. Tabii bu baharatları kullanırken çok fazla kullanmamaya dikkat edin. Azcık bi tutam bile yeterli. Özellikle kuzu etinde çok başarılı sonuçlar verir.

9. Kakule + zencefil + sarımsak

Et yemeklerini hak ettiği şölene çeviren baharat kombinasyonları 9
Ben gurme dokunuş yapmayı severim diyorsanız, bu baharat kombinasyonunu mutlaka not edin. Kakule ferah bir aroma bırakarak başlangıcı yapar, zencefil hafif bir sıcaklık verir, sarımsak ise lezzeti tam yerine oturtur. Siz kendinizi yormadan bu baharatlar tüm işi ustalıkla bitiriyor.

10. Karabiber + taze kekik + tereyağı (pişirme sonrası)

Et yemeklerini hak ettiği şölene çeviren baharat kombinasyonları 10
Karabiber ve taze kekin bir etin olmazsa olmazlarındandır. Fakat burada başka bir hile daha var. Et piştikten sonra sıcaklığı kaybolmadan üstünde gezdireceğiniz tereyağı tüm oyunu baştan yaratır! Taze kekik hafif bir ferahlık veriyor, karabiber de en güzel finali yapıyor.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Baharatın Adı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.