Et yemeklerini hak ettiği şölene çeviren baharat kombinasyonları

1. Kimyon + karabiber + kekik



Bu üçlü çok güçlü! Hatta onlara et dünyasının emektarları bile diyebiliriz. Kimyonun o sıcak aroması, karabiberin minik çarpıcı dokunuşu ve kekiğin serin ama karakterli kokusu birleşince ortaya çok lezzetli bir et yemeğinin çıkmaması neredeyse imkansız. Hangi eti yaparsanız yapın, bu üçlüyle çok lezzetli olur.

2. Biberiye + sarımsak tozu + deniz tuzu



Evimde Akdeniz rüzgarları essin diyorsanız bu üç baharat karışımı size tam olarak istediğinizi veriyor. Sarımsak tozu lezzeti üst seviyeye çıkartırken, deniz tuzu ve biberiyle ile birleştiğinde ise parmaklarınızı yemek isteyeceğiniz bir kombinasyon ortaya çıkıyor. Üstelik oldukça dengeli.

3. Paprika + soğan tozu + hardal tohumu



Barbekü hastası varsa aramızda size bu işin en önemli baharatlarını listeliyoruz. Paprika ete renk katarken, soğan tozu hafif tatlı bir taban oluşturur. Hardal tohumu ise harika bir aroma katar. Nereye koyarsanız koyun uyum sağlar. İster tavada, ister mangalda, ister ızgarada...

4. Sumak + karabiber + tuz



Ferahlık sevenlerin en seveceği baharat kombinasyonu! Sumak, hem ekşi hem de taze yapısıyla ete inanılmaz bir hava katar. Yanına karabiber de eklendiğinde etinizin farklı bir boyuta ulaştığını tadınca anlayacaksınız. Kuzu etiyle şahane olur, dana etine de hafif bir dokunuş ekler.

5. Köri + zerdeçal + kimyon



Bu üçlü işin içine girdiyse etin tadının daha egzotik olacağını söyleyelim. Bir de bu üçlüye tereyağ ekleyince gerçekten ortaya inanılmaz lezzetli bir kombinasyon çıkıyor. Mutfakta yükselen koku ile farklı diyarlara seyahat edebilirsiniz...

6. Kekik + pul biber + sarımsak



Fırın yemeklerinin vazgeçilmez baharatları kekik ve pul biber... Bir de bunun yanında verdiği aroma ile yemeği daha da lezzetli yapan sarımsağı ekleyin. İşte şimdi ekip tamam! Genellikle elimizin ilk gittiği bu iki baharatın verdiği kıvamı başka hiçbir baharat veremiyor.

7. Defne yaprağı + karabiber taneleri + soğan



Uzun süre pişen etlerin gizli formülü! Güveç, haşlama ya da tencere yemeklerine ekleyebilirsiniz. Et, bu baharatlarla buluştuğunda sakinliyor. Bir de etin üstüne bıraktıkları o lezzet... Yazarken bile ağzımızın suyu aktı!

8. Tarçın + karanfil + karabiber



“Tatlımsı bir şeyler istiyorum ama etin tadı kaybolmasın” diyenlerin mutlaka denemesi gereken baharatlarla devam edelim. Tabii bu baharatları kullanırken çok fazla kullanmamaya dikkat edin. Azcık bi tutam bile yeterli. Özellikle kuzu etinde çok başarılı sonuçlar verir.

9. Kakule + zencefil + sarımsak



Ben gurme dokunuş yapmayı severim diyorsanız, bu baharat kombinasyonunu mutlaka not edin. Kakule ferah bir aroma bırakarak başlangıcı yapar, zencefil hafif bir sıcaklık verir, sarımsak ise lezzeti tam yerine oturtur. Siz kendinizi yormadan bu baharatlar tüm işi ustalıkla bitiriyor.

10. Karabiber + taze kekik + tereyağı (pişirme sonrası)



Karabiber ve taze kekin bir etin olmazsa olmazlarındandır. Fakat burada başka bir hile daha var. Et piştikten sonra sıcaklığı kaybolmadan üstünde gezdireceğiniz tereyağı tüm oyunu baştan yaratır! Taze kekik hafif bir ferahlık veriyor, karabiber de en güzel finali yapıyor.