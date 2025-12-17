Köri, kimyon, zerdeçal…Sağlık ve lezzeti aynı anda sunan 10 baharat

1. Zerdeçal



Zerdeçal, yoğun sarı rengiyle yemeklere doğal renk verir. Sarı rengini de Curcuma longa bitkisinin kökünden elde edilen doğal bir renktir. Ayrıca çorba, pilav, sos, sebze yemekleri ve altın süt tariflerinde kullanılır. Özellikle, altın sarısı mercimek çorbalarından bu baharata oldukça aşinayız.

2. Köri



Tavuk, sebze, pilav ve soslu yemeklerinde severek kullandığımız köri, lezzeti dışında bağışıklığı destekleyen içeriği ile de harika bir baharattır. İçerisinde bulunan zerdeçal sayesinde antioksidan ve iltihap karşıtı özellik taşır. Ayrıca yemeğe derin, sıcak bir aroma da katar.

3. Kimyon



Cuminum cyminum tohumlarının öğütülmesiyle elde edilen kimyon, sindirim sistemi içine faydalı baharatlardan biridir. Baklagillerle harika uyum sağlar. Bunun yanında köfte, çorba, et yemeklerine de oldukça yakışır. Yemeğe kimyon katıldığında da ekstra lezzetli olduğunu da söylemeden geçmeyelim...

4. Tarçın



Cinnamomum ağacının kabuklarının kurutulup öğütülmesiyle elde edilen tarçın, özellikle kış mevsiminin vazgeçilmez baharatlarından bir tanesi. Tatlı ve sıcak içeceklerde en sevilen baharatlardan biridir. Salebin üstüne de çok yakışır. Ayrıca kan şekeri dengeleyici etkisi vardır ve metabolizmayı destekler.

5. Kekik



Akdeniz mutfağının vazgeçilme baharatlarından bir tanesi kekik, et yemeklerine, sebzelere ve soslara taze veya kuru olarak eklenebilir. Aroması sayesinde yemeklere doğal bir tat katar. Bağışıklık sistemine de oldukça faydası vardır. Kekik eklenen tüm yemeklerin lezzet seviyesi de hiç şüphesiz level atlıyor.

6. Zencefil



Zencefil, hem taze hem de toz haliyle de kullanılabilir. Zencefil baharatı, Zingiber officinale köklerinden elde edilen doğal ve aromatik bir baharattır. Zencefili genelde keskin kokusundan tanıyabilirsiniz. Çaylara, tatlılara ve et yemeklerine eklenebilir. Özellikle kış aylarında daha çok tercih edilir.

7. Pul Biber



Yemeklere kattığı hafif acılık sayesinde lezzet seviyesini arşa çıkaran pul bibersiz bir baharat listesi düşünemiyoruz! Ayrıca metabolizmayı daha oldukça hızlandırma etkisi vardır. Pul biber, kurutulmuş kırmızı biberlerin doğal olarak ezilip tuz ve ayçiçek yağı ile harmanlanmasıyla elde edilir.

8. Kişniş



Kiş, hem taze yaprakları hem de kurutulmuş tohumlarıyla mutfakta çok sık kullandığımız baharatlardan bir diğeri... Genellikle tohumları toz haline getirilerek mutfakta kullanılıyor. Hem bağışıklık sistemini korur hem de gaz sorunlarını da azaltır.

9. Sumak



Salata, kebap, soğanlı meze ve et yemeklerinin baş baharatı sumağı daha yakından tanıyalım. Bu baharat sumak bitkisinin olgunlaşmış meyvelerinin kurutulup öğütülmesiyle hazırlanıyor. Özellikle yemek piştikten sonra eklendiğinde çok daha lezzetli oluyor.

10. Karabiber



Karabiber de mutfağın en güçlü ve temel baharatlarından bir tanesidir. Hem tat açısından oldukça lezzet katan bir aroması vardır hem de sağlık açısından oldukça faydalıdır. Et yemeklerinden çorbalara, soslardan sebze yemeklerine kadar hemen her tarifte kullanılabilir.