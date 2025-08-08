"Et yiyen bakteri" alarmı: Açık yaradan vücuda giriyor! 9 kişi öldü...

ABD'de “et yiyen” bakteri olarak bilinen Vibrio vulnificus vakalarda önemli bir artış yaşanıyor. Louisiana ve Florida’da enfekte olan en az dokuz kişi hayatını kaybetti. Florida’da 2025’te 16 Vibrio vulnificus vakası görüldü ve bu hastalardan beşi hayatını kaybetti.

AÇIK YARALARDAN GİRİYOR

Louisiana’da ise 30 Temmuz itibarıyla 17 kişi enfeksiyona yakalandı, bunlardan dördü öldü. Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı, bu yıl eyalette beş Vibrio vulnificus vakası bildirildiğini, ancak ölüm olmadığını duyurdu.

Bu bakteri genellikle ılık ve hafif tuzlu deniz suyunda yaşıyor ve açık yaralarından vücuda girebiliyor. Çiğ kabuklu deniz ürünleri, özellikle de çiğ istiridye tüketiminin de enfeksiyon kaynağı olabileceği belirtiliyor.