Etek giyen rapçi Sefo sosyal medya tartışma yarattı! 'SefoHaddiniBil' gündem oldu

Son dönemde çıkardığı şarkılarıyla büyük bir başarı yakalayan rapçi Sefo, arkadaşlarıyla İskoçya'ya gitti.

Başkent Edinburgh sokaklarına çıkan Sefo Instagram hesabından cadde ve sokaklarda çektiği video ve fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

GELENEKSEL KIYAFETLE POZ VERDİ

Ünlü rapçi daha sonraİskoç erkeklerinin giydiği geleneksel bir kıyafet olan "Kilt"i giyip poz verdi. Etekli pozunu "Scotishman" başlığıyla paylaşan ünlü rapçinin pozu sosyal medyaya damga vurdu.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU!

Sefo'yu etek giydiği için eleştiren onlarca kişi Twitter'da "SefoHaddiniBil" etİketiyle paylaşım yaptı.

Etiket kısa sürede TT oldu. Eleştirenlerin yanı sıra rapçiye takipçilerinden büyük bir destek de vardı.





