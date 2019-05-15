Etekli görüntü cinayetinde sevgili tutuklandı

Geçen hafta Perşembe günü, çalıştığı Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi yemekhanesine gitmek üzere evden ayrılan, ancak bir daha kendisinden haber alınamayan Ahmet Şeker'in yakınları emniyete kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ahmet Şeker'in en son Ali Osman Karataş ile görüştüğünü belirledi. Yapılan incelemede başka bir suçtan Kilis Cezaevi'nde tutuklu olduğu belirlenen Karataş'ın evinde inceleme yapan polis, zemindeki fayansın aralarında ve duvarda temizlenmiş kan lekeleri tespit etti. Evde gizlenmiş kanlı bıçak da ele geçiren polis, Ali Osman Karataş'ın sevgilisi Goncagül Uçar'ı, Osmaniye'ye gitmek üzereyken yakalayarak gözaltına aldı.

SORGUDA HER ŞEYİ ANLATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Goncagül Uçar, suçunu itiraf edip her şeyi anlattı. Alkol aldıkları sırada Ahmet Şeker'in Ali Osman Karataş'ın etekli videosunu çektiğini belirten Uçar, olay günü Karataş'ın, Şeker'den videoyu silmesini istediğini söyledi. Şeker'in videoyu inkar etmesi üzerine iki arkadaş arasında tartışma çıktığını anlatan Uçar, bunun üzerine Karataş'ın Ahmet Şeker'i sırtından bıçakladığını, ölünce de cesedini Yedikuyular bölgesindeki ormanlık alana attıklarını söyledi.

Dün akşam saatlerinde Goncagül Uçar'ın gösterdiği ormanlık alanda arama yapan polis, Ahmet Şeker'in cesedini buldu. Şeker'in cenazesi bugün öğle namazının ardından toprağa verilirken, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Goncagül Uçar ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

(DHA)