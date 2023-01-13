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Etin olmazsa olmaz yancısı fırında kaşarlı mantar tarifi! Fırında kaşarlı mantar nasıl yapılır?

13.01.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Izgara etlerin, köftelerin yanına ne yakışır diye düşünüldüğünde ilk akla gelen lezzet fırında kaşarlı mantar tarifi oluyor. Fırında kaşarlı mantar uzayıp giden kaşarı ve mis gibi kokusuyla iştah kabartıyor. Fırında kaşarlı mantar nasıl yapılır merak ediyorsanız fırında kaşarlı mantar tarifini deneyebilirsiniz.

Etin olmazsa olmaz yancısı fırında kaşarlı mantar tarifi! Fırında kaşarlı mantar nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon 107kal

Fırında kaşarlı mantar yediden yetmişe herkesin favori lezzetleri arasında bulunuyor. Hem etin hem de tavuğun yanına oldukça yakışan fırında kaşarlı mantar çok kolay bir şekilde hazırlanıyor. Fırında kaşarlı mantar tarifini kaçırmamanız gerekiyor.

MALZEMELER

  • 1,5 yemek kaşığı tereyağı
  • 8 adet mantar
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 dal taze kekik
  • 80 gram kaşar peyniri (dilimlenmiş)

TARİF

  • 1,5 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin ve doğradığınız 8 adet mantar sapını da ilave edip soteleyin. Halka halksa doğranmış 2 diş sarımsağı da üzerine ilave edin ve 3-4 dakika daha soteleyin.
  • Son olarak 1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve 2 dal kekiği de mantarların üzerine ilave edin ve tavayı ocaktan alın.
  • Sapları çıkan 8 adet mantarı, fırına dayanıklı bir kabın içerisine yerleştirin. Üstüne sotelenen mantar saplarını ve dilimlediğiniz kaşar peynirlerini yerleştirin.
  • 180 dereceye ayarlanmış fırında, kaşar peynirleri eriyinceye kadar, yaklaşık 15 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz servis edin.

AFİYET OLSUN!

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