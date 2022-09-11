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Etiyopya 2015 yılına yeni girdi! 7 yıl 8 ay geriden geliyorlar

11.09.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya, yeni yılı 2015'e girdi. Kendine has takvim ve saat sistemi kullanan ülkede "enkutataş” olarak isimlendirilen yılın ilk günü, aynı zamanda yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı kabul ediliyor.

Etiyopya 2015 yılına yeni girdi! 7 yıl 8 ay geriden geliyorlar

Etiyopya, 2015 yılına yeni girdi. Son iki yıldır çatışma ve siyasi krizle boğuşan ülkede siyasetçiler ve dini liderler, yeni yıla dair barış mesajları paylaştı. Mesajında, geleceği umutla beklediklerini belirten Başbakan Abiy Ahmed, halkına yeni yılda ülkenin daha iyi bir gelecek ümidine katkıda bulunacak çabaların bir parçası olmaları çağrısında bulundu.

GÜNEŞ ESASLI TAKVİM KULLANILIYOR

Miladi takvime göre yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden gelen ve Güneş esaslı olan Etiyopya takvimi, dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya Devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor. Farklı bir saat sistemi de kullanan Etiyopya'da gün saat 00.00'da değil, 06.00'da başlıyor. Bir gün 12 saatlik iki farklı bölümden oluşurken ilk saat dilimi saat 06.00'da, ikinci dilim ise saat 18.00'de başlıyor.

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YENİ YILA 11 VEYA 12 EYLÜL'DE GİRİYORLAR

Etiyopya takviminde ilk 12 ay 30 günden oluşurken takvimde 12'nci aydan sonra 5 ila 6 günlük bir 13'üncü ay bulunuyor. Bu takvime göre yeni yıla 11 veya 12 Eylül’de giriliyor.

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Öte yandan dün, yeni Etiyopya yılına bir gün kala başkent Addis Ababa'daki pazarlarda hareketlilik yaşandığı görülmüştü.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya
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