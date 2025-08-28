Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Etkileşim için yapmadığı kalmadı! Gözaltına alınınca da savunmasında bakın ne söyledi

İçerik devam ediyor

Sosyal medyada yer alan bir görüntü izleyenlerin tepkisini çekti. Görüntülerde bir kişinin turistleri hedef alarak argo sözlerle taciz ettiği anlar yer aldı. Kısa sürede tepki toplayan olayın ardından ekipler videoyu paylaşan kişiyi gözaltına aldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yabancı turistlere yönelik argo sözler söyleyip çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan A.K. (23) gözaltına alındı.

Etkileşim için yapmadığı kalmadı! Gözaltına alınınca da savunmasında bakın ne söyledi 1

GÖRENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Yabancı turistlere yönelik argo sözler söyleyerek bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden A.K., çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından 'Can sıkıntımı turistlerle atıyorum' notuyla paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede tepki topladı.

Etkileşim için yapmadığı kalmadı! Gözaltına alınınca da savunmasında bakın ne söyledi 2

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerle ilgili Marmaris Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, inceleme başlattı. İlçedeki bir işletmede çalıştığı belirlenen A.K., polis ekipleri tarafından önceki gün gözaltına alındı.

Etkileşim için yapmadığı kalmadı! Gözaltına alınınca da savunmasında bakın ne söyledi 3

Polisteki ifadesinde, "Eğlence amaçlı yaptım, kötü bir niyetim yoktu. Bu kadar yayılacağını tahmin etmedim" diyen A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etkileşim için yapmadığı kalmadı! Gözaltına alınınca da savunmasında bakın ne söyledi 4

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güzellik uzmanının kahreden sonu! Basit bir ameliyata girdi, hayatını kaybetti... Hastaneye tepki üstüne tepkiGüzellik uzmanının kahreden sonu! Basit bir ameliyata girdi, hayatını kaybetti... Hastaneye tepki üstüne tepki
Hindistan’da muson yağmurları sel ve heyelana neden oldu: 30 ölüHindistan’da muson yağmurları sel ve heyelana neden oldu: 30 ölü

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya turist
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kafede kanlı infaz: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Kan donduran anlar kamerada

Kafede kanlı infaz: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Kan donduran anlar kamerada

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

YKS açıklandı şimdi 'başka sınav' başladı: Hepsinin derdi aynı... 17 bin lira isteyen de var 58 bin isteyen de

YKS açıklandı şimdi 'başka sınav' başladı: Hepsinin derdi aynı... 17 bin lira isteyen de var 58 bin isteyen de

Güzellik uzmanının kahreden sonu! Basit bir ameliyata girdi, hayatını kaybetti... Hastaneye tepki üstüne tepki

Güzellik uzmanının kahreden sonu! Basit bir ameliyata girdi, hayatını kaybetti... Hastaneye tepki üstüne tepki

Cinsiyet değiştirdi, kadın hapishanesine gönderilecek

Cinsiyet değiştirdi, kadın hapishanesine gönderilecek

Eşi boşanmak istedi çıldırdı! Uykusunda yakalayıp...

Eşi boşanmak istedi çıldırdı! Uykusunda yakalayıp...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.