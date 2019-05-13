Etkisi inanılmaz! Uyumadan önce yediğinizde...

Gece açlık krizlerinizin üstesinden gelecek bomba gibi 7 gıda var!

Yoğurt



Beslenme uzmanlarına göre süzme yoğurt, gece atıştırmalığı için son derece doğru bir seçim. Protein yönünden zengin olan yoğurt az yağ içermesiyle sindirim sistemini rahatsız etmiyor.

Peynir



Tok karnına uyumak kadar gece çok aç bir şekilde yatmak da sakıncalıdır. Bu noktada ne yediğiniz de son derece önemli elbette. Yanlış gıda seçimi gece boyunca midenizi alt üst edebilir. Ancak peynir yemek vücudunuzu zorlamaz çünkü sindirimi son derece kolay bir besindir.

Yumurta



Gece aniden gelen açlık hissini ortadan kaldırmak için haşlanmış yumurta yiyebilirsiniz. Sizi sabaha kadar tok hissettirecektir. Kalorisi son derece düşüktür ve midenize zarar vermez.

Patlamış mısır



Beslenme uzmanları yağsız ve tuzsuz patlamış mısırın iyi bir gece atıştırmalığı olduğunu söylüyor.

Kraker



Tam buğday unundan hazırlanmış krakerler gece mide gurlamalarınıza ilaç gibi gelecektir. Ancak miktarı abartmamakta fayda var...

Muz



Potasyum ve magnezyum yönünden güçlü olan muzun rahatlatıcı etkisi vardır. Midenize asla zarar vermez ve uyku kalitenizi artırır.

Vişne suyu

Uyumadan önce içtiğiniz doğal vişne suyu çok daha rahat uykuya dalmanıza ve derin bir uykuda kalmanıza yardımcı olacaktır.



