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Etkisi inanılmaz! Uyumadan önce yediğinizde...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.05.2019 09:52 | Son Güncelleme

Gece bir şeyler atıştırıp uyumanın zararlı olduğunu biliyoruz ancak bu bahsedeceğimiz 7 gıda, ezberleri bozmaya yetecek. İşte derin uykuya geçmenizi kolaylaştıracak ve sindirim sorunlarınızın üstesinden gelecek gıdalar...

Etkisi inanılmaz! Uyumadan önce yediğinizde...

Gece açlık krizlerinizin üstesinden gelecek bomba gibi 7 gıda var!

Yoğurt

yoğurt
Beslenme uzmanlarına göre süzme yoğurt, gece atıştırmalığı için son derece doğru bir seçim. Protein yönünden zengin olan yoğurt az yağ içermesiyle sindirim sistemini rahatsız etmiyor.

Peynir

peynir
Tok karnına uyumak kadar gece çok aç bir şekilde yatmak da sakıncalıdır. Bu noktada ne yediğiniz de son derece önemli elbette. Yanlış gıda seçimi gece boyunca midenizi alt üst edebilir. Ancak peynir yemek vücudunuzu zorlamaz çünkü sindirimi son derece kolay bir besindir.

Yumurta

yumurta
Gece aniden gelen açlık hissini ortadan kaldırmak için haşlanmış yumurta yiyebilirsiniz. Sizi sabaha kadar tok hissettirecektir. Kalorisi son derece düşüktür ve midenize zarar vermez.

Patlamış mısır

patlamış
Beslenme uzmanları yağsız ve tuzsuz patlamış mısırın iyi bir gece atıştırmalığı olduğunu söylüyor.

Kraker

kraker
Tam buğday unundan hazırlanmış krakerler gece mide gurlamalarınıza ilaç gibi gelecektir. Ancak miktarı abartmamakta fayda var...

Muz

muz
Potasyum ve magnezyum yönünden güçlü olan muzun rahatlatıcı etkisi vardır. Midenize asla zarar vermez ve uyku kalitenizi artırır.

Vişne suyu

vişne

Uyumadan önce içtiğiniz doğal vişne suyu çok daha rahat uykuya dalmanıza ve derin bir uykuda kalmanıza yardımcı olacaktır.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yumurta ve yogurt haricindekileri asla yemeyin...bu ikisini de sade ve abartmadan yemelisiniz. yoksa yağlanirsiniz ve sabaha ödem yapmis olarak uyanirsiniz.
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