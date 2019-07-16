Etkisi kabuğunun altında: Yemeklerden önce kraliçe çayı içmek ne işe yarar?

En az 5000 yıl önce ortaya çıkmış ve hala uygulanmakta olan Ayurveda sağlık sistemi, Hint tıbbının temelini oluşturur. Günümüzde Hindistan, Nepal ve sri Lanka'da uygulamaya devam edilmektedir. Ayurveda sağlık sisteminde ilaçlardan önce beslenme ve yaşam tarzı gelir. Kakule ise bu sağlık sisteminin önemli bir parçasıdır.

Kakulenin yağ yakımını hızlandırdığını söyleyen Diyetisyen Sedef olcay, "Yapılan çalışmalar gösteriyor ki düzenli melatonin alımı vücuttaki kalorileri depolamak yerine onların yakımına yardımcı olan kahverengi yağ hücrelerini uyarıyor. Bu hücreler inceltici yağ olarak biliniyor.

Özellikle içindeki uçucu yağlarla uyku problemi yaşayanlara yardımcı oluyor. Karanlıkta uyuyanlarda salgılanan melatonin hormonuna destek olan kakule, iştah, tokluk, kalori alımı ve yağ depolarını düzenleyen metabolik hormonların salınımını kontrol ediyor. Özellikle karın bölgesindeki yağ birikiminin azalmasında büyük etken oluyor.

Kakule sindirim başta olmak üzere, kanser, kalp hastalıkları, solunum sıkıntısı, ağız kokusu, yüksek kolesterol, kan şekeri dengesi gibi birçok rahatsızlıkta da kullanılıyor. Asya ülkelerinde yetişen kakule, zencefiller familyasındandır.