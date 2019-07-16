YEMEK

Etkisi kabuğunun altında: Yemeklerden önce kraliçe çayı içmek ne işe yarar?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
İÇERİK HABERLERİ  | 16.07.2019 04:45 | Son Güncelleme

Son dönemin popüler besinleri arasına giren kakule, zayıflamak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yerini almaya başladı. Faydaları saymakla bitmeyen kakuleyi bir de Diyetisyen Sedef Olcay'dan detaylı bir şekilde dinleyelim.

Etkisi kabuğunun altında: Yemeklerden önce kraliçe çayı içmek ne işe yarar?

En az 5000 yıl önce ortaya çıkmış ve hala uygulanmakta olan Ayurveda sağlık sistemi, Hint tıbbının temelini oluşturur. Günümüzde Hindistan, Nepal ve sri Lanka'da uygulamaya devam edilmektedir. Ayurveda sağlık sisteminde ilaçlardan önce beslenme ve yaşam tarzı gelir. Kakule ise bu sağlık sisteminin önemli bir parçasıdır.

Kakulenin yağ yakımını hızlandırdığını söyleyen Diyetisyen Sedef olcay, "Yapılan çalışmalar gösteriyor ki düzenli melatonin alımı vücuttaki kalorileri depolamak yerine onların yakımına yardımcı olan kahverengi yağ hücrelerini uyarıyor. Bu hücreler inceltici yağ olarak biliniyor.

Özellikle içindeki uçucu yağlarla uyku problemi yaşayanlara yardımcı oluyor. Karanlıkta uyuyanlarda salgılanan melatonin hormonuna destek olan kakule, iştah, tokluk, kalori alımı ve yağ depolarını düzenleyen metabolik hormonların salınımını kontrol ediyor. Özellikle karın bölgesindeki yağ birikiminin azalmasında büyük etken oluyor.

Kakule sindirim başta olmak üzere, kanser, kalp hastalıkları, solunum sıkıntısı, ağız kokusu, yüksek kolesterol, kan şekeri dengesi gibi birçok rahatsızlıkta da kullanılıyor. Asya ülkelerinde yetişen kakule, zencefiller familyasındandır.

Şifalı özelliğinin yanında, çay, kahve, yemeklerde ve tatlılarda aroma katması için de tercih edilir" diyerek detaylı bir şekilde etkilerinden bahsetti.

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Diyetisyen Sedef Olcay'dan kraliçe çayı tarifi
Önceden çekirdekleri çıkartılıp toz haline getirilmiş 1 yemek kaşığı kakule
2,5 su bardağı kaynamış su
1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
1 adet çubuk tarçın
4 adet karabiber tanesi

Tüm malzemeleri kaynamış suyun içine alın ve ocakta sadece 5 dakika kaynatın. 15 dakika çayı demlendirin.
Tokluk hissini artırması için içine yarım bardak süt katabilirsiniz.
Kimler faydalanamaz?
Kalp rahatsızlığı ve pıhtılaşma sorunu olanlar
kanın pıhtılaşması sorunu için ilaç kullananlar
Kolesterol ilacı kullananlar
Tansiyon ilacı kullananlar
Gebeler ve emzirenler


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Anahtar Kelimeler:
kakuleyi kraliçe çayı

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