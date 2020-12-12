Etli ekmek nasıl yapılır? MasterChef etli ekmek tarifi nedir? Etli ekmek malzemeleri neler?

Her hafta farklı bir şehri ziyaret ederek o yörenin en lezzetli ve en meşhur yemeklerini hazırlayan MasterChef yarışmacıları, bu hafta da Konya’daydı. Yarışmacıların hazırladığı ve büyük bir mücadele ortaya koyduğu yemeklerden bir tanesi de etli ekmek oldu. Ekranları başında yarışmacı izleyenler ise MasterChef etli ekmek tarifi ile ilgili araştırma içerisine girdi.
İşte etli ekmek yapılışı ile ilgili detaylar...
Hamuru için:
Üzeri için:
Etli ekmek yapımı için ilk olarak yemeğin hamuru hazırlanıyor. Karıştırma kabına alınan unun ortasına maya ve su ekleniyor, hamur toparlanana kadar yoğruluyor. İyice yoğrulan hamur 8 eşit parçaya bölünüyor ve tezgahın üstüne alınıyor. Hamurların hem kurumaması hem de iyice mayalanmaları için üstlerine nemli bir bez örtülüyor. Bu şekilde hamurlar oda sıcaklığında 30 dakika boyunca bekletiliyor.
Etli ekmek tarifi için diğer yandan ekmeklerin üstü hazırlanıyor. Bu aşamada kuru soğan ince ince doğranıyor. Aynı şekilde yeşil biberler de ince ince kesiliyor. Domatesler de ince ince doğranıyor ancak domateslerin suyu süzülüyor. Son olarak maydanozlar ince ince kıyılıyor. Bir diğer yandan kuşbaşı et, zırh ya da keskin bıçak yardımıyla çok küçük parçalara ayrılacak şekilde doğranıyor.
Hazırlanmış olan et ile doğranmış bütün malzemeler bir karıştırma kabının içerisinde karıştırılıyor. İçerisine tereyağı, pul biber, karabiber ve tuz da ilave ediliyor. Bu sırada dinlenmiş olan hamurlar, tezgahın üstünde merdane ile uzunlamasına olacak şekilde açılıyor. Fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt seriliyor ve hamurlar tepsine aktarılıyor. Hamurların üstüne ise etli harçtan her yerine eşit gelecek şekilde yayılıyor. Hazırlanan malzemeler, önceden ısıtılmış olan fırında 200-220 derecede 12-15 dakika boyunca pişiriliyor. Afiyet olsun.
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