Lokma tatlısı nasıl yapılır? MasterChef lokma tarifi nedir? Lokma tatlısı malzemeleri neler? İşte lokma yapımı

İlk ısırıkta gelen çıtır çıtır sesi ve muhteşem lezzetiyle lokma tatlısı mutfağımızın en eşsiz lezzetlerinden bir tanesi. MasterChef yarışmasında yarışmacıların yaptığı en leziz tatlılardan bir tanesi olan lokma tarifi televizyon izleyicilerinin de ilgisini oldukça çekiyor. Bu nedenle yarışmada yapıldığını gören çok sayıda kişi lokma tatlısı yapımı ile ilgili araştırma içerisine girdi. Peki, lokma tatlısı nasıl yapılır? İşte lokma tatlısı malzemeleri ve yapımı ile ilgili tüm merak edilenler...

LOKMA MALZEMELERİ

Lokma hamuru için:

3,5 su bardağı kadar un

2 su bardağı kadar ılık su

1 paket kuru maya

1 çorba kaşığı kadar toz şeker

Kızartmak için:

2,5 su bardağı kadar ayçiçek yağı

Şerbeti için:

2 su bardağı kadar toz şeker

1,5 su bardağı kadar su

3-4 damla limon suyu

LOKMA NASIL YAPILIR?

Lokma tatlısı tarifi için ilk olarak 3,5 su bardağı kadar un geniş bir kabın içerisine alınıyor ve ortası havuz şeklinde açılıyor. Sonrasında içerisine maya ve toz şeker ekleniyor. Ardından üstüne ılık su da ilave edilerek iyice yoğrulmaya başlanıyor. Yoğurma işleminin sonunda ele yapışan ve cıvık kıvamda bir hamur yapmak gerekiyor. Hamur hazır olduktan sonra üstü kapatılıyor ve 1 saat boyunca oda sıcaklığında bekletilerek mayalandırılıyor.

Bu sırada lokma yapımı için şerbet hazırlanıyor. Geniş bir tencerenin içine toz şeker ve su ekleniyor. Ocağın altı açılıp şeker eritiliyor. Şeker eridikten sonra ise limon suyu ekleniyor. Hafif kaynadıktan sonra şerbet ocaktan alınıyor ve soğuması için bekletiliyor. Bu sırada mayalanmış olan hamur da sıkma torbasına konuluyor.