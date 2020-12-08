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Lokma tatlısı nasıl yapılır? MasterChef lokma tarifi nedir? Lokma tatlısı malzemeleri neler? İşte lokma yapımı

Hande Öztürk Hande Öztürk 08.12.2020 16:02 | Son Güncelleme:
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Lokma tatlısı nasıl yapılır? MasterChef lokma tarifi nedir? Lokma tatlısı malzemeleri neler? İşte lokma yapımı

Genellikle dışarıda üstüne Hindistan cevizi veya tarçın serpilerek tüketilen lokma tatlısı MasterChef Türkiye yarışmasıyla yeniden gündeme geldi. MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümünde yapılan lokma ekranları başındaki çok sayıda izleyicide merak uyandırdı. Peki, MasterChef lokma tarifi nedir? Lokma tatlısı nasıl yapılır? Lokma tatlısı malzemeleri neler? İşte lokma yapımı ile ilgili tüm detaylar…

İlk ısırıkta gelen çıtır çıtır sesi ve muhteşem lezzetiyle lokma tatlısı mutfağımızın en eşsiz lezzetlerinden bir tanesi. MasterChef yarışmasında yarışmacıların yaptığı en leziz tatlılardan bir tanesi olan lokma tarifi televizyon izleyicilerinin de ilgisini oldukça çekiyor. Bu nedenle yarışmada yapıldığını gören çok sayıda kişi lokma tatlısı yapımı ile ilgili araştırma içerisine girdi. Peki, lokma tatlısı nasıl yapılır? İşte lokma tatlısı malzemeleri ve yapımı ile ilgili tüm merak edilenler...

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LOKMA MALZEMELERİ

Lokma hamuru için:

  • 3,5 su bardağı kadar un
  • 2 su bardağı kadar ılık su
  • 1 paket kuru maya
  • 1 çorba kaşığı kadar toz şeker
    Kızartmak için:
  • 2,5 su bardağı kadar ayçiçek yağı
    Şerbeti için:
  • 2 su bardağı kadar toz şeker
  • 1,5 su bardağı kadar su
  • 3-4 damla limon suyu

LOKMA NASIL YAPILIR?

Lokma tatlısı tarifi için ilk olarak 3,5 su bardağı kadar un geniş bir kabın içerisine alınıyor ve ortası havuz şeklinde açılıyor. Sonrasında içerisine maya ve toz şeker ekleniyor. Ardından üstüne ılık su da ilave edilerek iyice yoğrulmaya başlanıyor. Yoğurma işleminin sonunda ele yapışan ve cıvık kıvamda bir hamur yapmak gerekiyor. Hamur hazır olduktan sonra üstü kapatılıyor ve 1 saat boyunca oda sıcaklığında bekletilerek mayalandırılıyor.

Bu sırada lokma yapımı için şerbet hazırlanıyor. Geniş bir tencerenin içine toz şeker ve su ekleniyor. Ocağın altı açılıp şeker eritiliyor. Şeker eridikten sonra ise limon suyu ekleniyor. Hafif kaynadıktan sonra şerbet ocaktan alınıyor ve soğuması için bekletiliyor. Bu sırada mayalanmış olan hamur da sıkma torbasına konuluyor.

Mutfak makasıyla hamurdan küçük toplar kesiliyor ve kızgın yağın içinde kızartılıyor. Her bir lokma yeterince kızardıktan sonra bir kevgir ile tencereden alınıyor ve soğuk şerbet içine atılıyor. Yaklaşık 10 saniye şerbet içinde bekledikten sonra çıkarılıyor ve servis tabağına alınıyor. Üstüne tarçın ya da Hindistan cevizi serpilerek servis ediliyor. Şimdiden afiyet olsun.

PÜF NOKTASI

Hamuru kızgın yağın içine atmadan önce sıkma torbasından keserken mutfak makasını yağlamak gerekiyor. Sıkma torbası kullanmak istemeyenler yemek kaşığı ile de hazırlayabiliyor. Ancak bunun için de öncesinde kaşığı yağlamak gerekiyor. Bazı kişiler bu eşsiz tatlıyı fazla yağ çektiği için sevmeyebiliyor. Ancak tatlının fazla yağ çekmemesi için çok kızgın yağın içinde kızartılması gerekiyor. Aksi takdirde hamurlar hızla yağ çekmeye başlayabiliyor.

Aynı zamanda pişmiş olan hamurların çıtır çıtır olması için ise yağın içinden kevgirle alınırken yağını mümkün olan en iyi şekilde süzmek gerekiyor. Tatlının şeker oranını da damak tadınıza göre ayarlamak ve çok daha tatlı olmasını sağlamak için kızarmış hamurları şerbetin içerisinde biraz daha uzun süre bekletebilirsiniz.

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