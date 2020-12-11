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Etrafa sıçratmadan, en kolay şekilde nar ayıklama yöntemi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 11.12.2020 08:37 | Son Güncelleme:
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Etrafa sıçratmadan, en kolay şekilde nar ayıklama yöntemi

Kış mevsiminin ekşi tatlı güzeli narı yemek güzel de ayıklaması tam bir işkencedir. Kimse ayıklamaya cesaret edemediği için dolapta günler ve hatta haftalarca bekleyebilir. Doğal antioksidan kaynağı olan narı bu yöntemle hiçbir sıkıntı yaşamadan dakikalar içinde ayıklayabileceksiniz.

Mayhoş aroması, sulu yapısı ve şifasıyla kış mevsiminin en sevilen meyvelerindendir nar... Sonsuzluğun ve bereketin simgesi olan bu meyve, bazı medeniyetlerde kutsal olarak kabul edilir. İçerdiği bol miktarda vitamin ve minerallerden faydalanmak için kış aylarında düzenli olarak nar tüketmeliyiz. Peki ya o ayıklama zahmetinden nasıl kurtulacağız? İşte narı dakikalar içinde kolay bir şekilde soymanıza yarayan yöntem.

KOLAY BİR ŞEKİLDE NAR SOYMA YÖNTEMİ

İlk olarak narın üst kısmını daire şeklinde bıçakla kesip çıkarın. Belirlediğiniz bir noktadan bıçağınızın ucunuz hafif saplayın ve muntazam bir yuvarlak çizerek, bıçağı narın etrafında döndürüp kesin. Bu işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken şey, bıçakla narın gövde bölümüne fazla inmemek ve meyve tanelerine denk gelmemek...

Nar tanelerine zarar gelmeden bıçakla beyaz bölümlere denk gelecek şekilde 6 adet çizik atın. Eğer çizikleriniz çok derin olursa nar parçalanacaktır; orta bölümünü kesmeyin.

Kesikleri attıktan sonra parmaklarınızı narın üst bölümüne yerleştirin ve kesik attığınız kısımlardan adeta bir çiçek gibi çekip ayırın.

NAR AYIKLANMAK İÇİN HAZIR

Ayırdığınız narı tabağa alın ve ters çevirin. Tahta bir kaşık yardımıyla narın alt kısımlarına darbe uygulayın. Nar taneleri tabağa düşmeye başlayacaktır. Afiyet olsun...

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