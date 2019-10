İlaç gibi etkili nar suyunun faydaları: Yeşil çayın 3 katı antioksidan içeriyor

Neredeyse bilinen her antioksidanı içermesiyle meşhur olan nar, havaların soğumasıyla birlikte yeniden tezgahlarda yerini aldı. İçerisindeki B5, B6, C ve E, C, B1 ve B2 vitaminlerinin yanında zengin potasyum, magnezyum ve folat içen bu meyve kışın hastalıklara karşı adeta kalkan görevi görüyor. Yüksek besin değeri ve hoş tadıyla lezzeti kadar insan sağlığına katkısı olan nar suyu, tam bir şifa deposu.

NAR SUYUNUN FAYDALARI

Narın faydalı olmadığı bir alanın bulunmadığını ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Selim Kum, "İlaç bitki kıvamında bir meyve. Dolayısıyla kalp dolaşım sisteminden beyinle ilgili rahatsızlıklara, cinsel fonksiyon bozukluklarına kadar pek çok rahatsızlığa iyi geldiğini biliyoruz. Çok ciddi bir antioksidan. Yeşil çayın yaklaşık üç katı oranında antioksidan içermekte” dedi.

NAR SUYU KALORİ MİKTARI NEDİR?

Nar suyunun günlük tüketiminin en fazla bir ya da iki bardak olması gerektiğini belirten Selim Kum, "Çünkü kişiye göre bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Bir bardak nar suyunda yaklaşık 106 kalori mevcut ve bunun 26 gram kadarı şeker. O yüzden şeker hastalarının nar suyu tüketirken biraz daha dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu.