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İlaç gibi etkili nar suyunun faydaları: Yeşil çayın 3 katı antioksidan içeriyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.10.2019 16:07 | Son Güncelleme

Sonbahar ve kış aylarının en güzel meyvelerinden nar, suyu ile de hastalıklara kalkan oluyor. "Nar suyu neye iyi gelir dedik?" ve faydalarını İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Selim Kum'dan öğrendik. Uzman doktora göre nar suyu ilaç bitki kıvamında bir meyve. İşte nar suyunun faydaları ve öğrenmek isteyenler için nar suyunun kalori detayları.

İlaç gibi etkili nar suyunun faydaları: Yeşil çayın 3 katı antioksidan içeriyor

Neredeyse bilinen her antioksidanı içermesiyle meşhur olan nar, havaların soğumasıyla birlikte yeniden tezgahlarda yerini aldı. İçerisindeki B5, B6, C ve E, C, B1 ve B2 vitaminlerinin yanında zengin potasyum, magnezyum ve folat içen bu meyve kışın hastalıklara karşı adeta kalkan görevi görüyor. Yüksek besin değeri ve hoş tadıyla lezzeti kadar insan sağlığına katkısı olan nar suyu, tam bir şifa deposu.

NAR SUYUNUN FAYDALARI
Narın faydalı olmadığı bir alanın bulunmadığını ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Selim Kum, "İlaç bitki kıvamında bir meyve. Dolayısıyla kalp dolaşım sisteminden beyinle ilgili rahatsızlıklara, cinsel fonksiyon bozukluklarına kadar pek çok rahatsızlığa iyi geldiğini biliyoruz. Çok ciddi bir antioksidan. Yeşil çayın yaklaşık üç katı oranında antioksidan içermekte” dedi.

NAR SUYU KALORİ MİKTARI NEDİR?

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Nar suyunun günlük tüketiminin en fazla bir ya da iki bardak olması gerektiğini belirten Selim Kum, "Çünkü kişiye göre bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Bir bardak nar suyunda yaklaşık 106 kalori mevcut ve bunun 26 gram kadarı şeker. O yüzden şeker hastalarının nar suyu tüketirken biraz daha dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu.

KEMOTERAPİ İLACI ALAN HASTALAR DİKKAT!

Nar suyunu herkesin tüketebileceğini ancak bazı dikkat edilmesi gereken durumların olduğunu vurgulayan Selim Kum, "Yapılan çalışmalarda antioksidan etkilerinden dolayı içindeki A, C vitaminleri, folik asit, çinko gibi mineralleri içerdiği için düzenli kullanımı tavsiye ediyoruz. Kemoterapi hastalarının nar suyunu içerken dikkatli olması gerekiyor. Bu kişilerde ilaç alındığı süre içerisinde kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. Kalp, tansiyon ve kolesterol ilacı kullanan hastalarımızın ise doktora danışmasında fayda var. Hamilelere ise narı suyuyla değil, yiyerek tüketmelerini öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan sezonunda bir bardağı 6 liradan satılan nar suyu, sezon dışında ise 50 liradan tüketicilere sunuluyor.

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