Etsiz kuru fasulye tarifi: Etsiz kuru fasulye nasıl yapılır?

Etsiz kuru fasulye yapmak için aşağıda verilen tarif aşamalarını uygulayabilirsiniz. Önceden haşladığınız kuru fasulyeleri kullanabilir ya da hazır kuru fasulye konservesi tercih edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 2 bardak haşlanmış kuru fasulye

5 kaşık tereyağı

4 kaşık zeytinyağı

2 soğan

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

1 kaşık salça

2 bardak et suyu

1 çay kaşığı tuz