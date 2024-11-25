Etsiz kuru fasulye tarifi: Etsiz kuru fasulye nasıl yapılır?

Türk mutfağının olmazsa olmaz yemeklerinden biri olan kuru fasulyeyi çeşit çeşit yapabilirsiniz. Sucuklu, pastırmalı, etli ya da etsiz... Kuru fasulyenin her hali başka lezzetli olur. Etsiz kuru fasulye için ise aşağıdaki malzemeleri kullanabilir, turşu ve pilavla birlikte servis edebilirsiniz.
Etsiz kuru fasulye yapmak için aşağıda verilen tarif aşamalarını uygulayabilirsiniz. Önceden haşladığınız kuru fasulyeleri kullanabilir ya da hazır kuru fasulye konservesi tercih edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
2 bardak haşlanmış kuru fasulye
5 kaşık tereyağı
4 kaşık zeytinyağı
2 soğan
1 tatlı kaşığı kırmızı biber
1 kaşık salça
2 bardak et suyu
1 çay kaşığı tuz
TARİF
Geniş bir tencereye doğradığınız soğanları ve yağı ekleyip kavurun.
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