YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Bakliyat Tarifleri
  4. Etsiz kuru fasulye tarifi: Etsiz kuru fasulye nasıl yapılır?

Etsiz kuru fasulye tarifi: Etsiz kuru fasulye nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
25.11.2024 23:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağının olmazsa olmaz yemeklerinden biri olan kuru fasulyeyi çeşit çeşit yapabilirsiniz. Sucuklu, pastırmalı, etli ya da etsiz... Kuru fasulyenin her hali başka lezzetli olur. Etsiz kuru fasulye için ise aşağıdaki malzemeleri kullanabilir, turşu ve pilavla birlikte servis edebilirsiniz.

Etsiz kuru fasulye tarifi: Etsiz kuru fasulye nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 90dk
Kalori/Porsiyon 350kal

Etsiz kuru fasulye yapmak için aşağıda verilen tarif aşamalarını uygulayabilirsiniz. Önceden haşladığınız kuru fasulyeleri kullanabilir ya da hazır kuru fasulye konservesi tercih edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 2 bardak haşlanmış kuru fasulye
  • 5 kaşık tereyağı
  • 4 kaşık zeytinyağı
  • 2 soğan
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı biber
  • 1 kaşık salça
  • 2 bardak et suyu
  • 1 çay kaşığı tuz

TARİF

  • Geniş bir tencereye doğradığınız soğanları ve yağı ekleyip kavurun.
  • Salçayı ekleyip kavurun.
  • Fasulyeleri de ekleyip biraz daha kavurun.
  • Diğer malzemeleri de ekleyin.
  • Kapağı kapalı 20 dakika kadar pişirin.
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kuru fasulye kuru fasulye tarifi tarif
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

Son dakika! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Son dakika! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Narin cinayetinde yeni görüntü çıktı! Net bir şekilde tespit edildi! Görüntülerdeki kişi Salim Güran

Narin cinayetinde yeni görüntü çıktı! Net bir şekilde tespit edildi! Görüntülerdeki kişi Salim Güran

Engelli birini eşcinsel olduğu için dövüp görüntülerini yayınlamıştı! Cezaevinden firar etti, akla gelecek ilk yerde yakalandı

Engelli birini eşcinsel olduğu için dövüp görüntülerini yayınlamıştı! Cezaevinden firar etti, akla gelecek ilk yerde yakalandı

Tek cümlede açıkladı! İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi

Tek cümlede açıkladı! İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi

Sahte dolar krizine bir ilde çözüm

Sahte dolar krizine bir ilde çözüm

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.