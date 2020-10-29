Etstur iletişim numarası, çağrı merkezi, iptal hattı

Türkiye’nin önde gelen seyahat kuruluşu Etstur, binlerce otelin satış ve pazarlamasını gerçekleştirirken, onlarca paket tur ile seyahat planlarınızın en önemli yardımcıları arasında. Etstur’un yolculuğunuzu planlarken, yolculuğunuz süresinde ve sonrasında ihtiyaç duyabileceğiniz bütün iletişim bilgilerini bu yazıda bulabilirsiniz. Etstur müşterileri ile iletişimi önemseyerek onlara konforlu bir tatil sunmayı amaçlıyor. İşte Etstur müşteri hizmetleri ve Ets Turizm iletişim bilgilerine dair detaylar…
Etstur pek çok farklı iletişim seçeneğini sunarak Etstur yetkilileriyle olan iletişim ihtiyacınızı gidermeyi amaçlıyor. Gerek internet sitesi üzerinden, gerek mobil uygulama aracılığıyla ya da sosyal medya hesaplarını, çağrı merkezini kullanarak sorunlarınızı iletmeniz, seyahatinizi planlamanız ve aklınıza takılan konularda danışmanlık alabilmeniz için 7 gün 24 saat çalışıyor. İşte Ets iletişim bilgileri...
Ets çağrı merkezine 7 gün 24 saat ulaşabilir, her konuda bilgi alabilir, görüş bildirebilirsiniz. Ayrıca rezervasyon yapabilir ve rezervasyon iptal işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Etstur telefon hizmeti için 444 0 387 veya 0850 955 5555 numaralarını arayabilirsiniz.
Etstur Misafir Deneyimi İlişki Yönetimi ve Kalite Direktörlüğü yetkililerine ulaşabilmeniz için farklı bir numara üzerinden hizmet alabilirsiniz.
Tatillerinizle ilgili olumlu ya da olumsuz fikirlerinizi paylaşabileceğiniz iletişim numarası 444 1 739.
Etstur Genel Müdürlük ve Merkez Satış Ofisi Bilgileri
Etstur genel müdürlük bilgileri şöyledir:
l Adres: Merdivenköy Mah. Nur Sok. 1I/11 C Blok Kadıköy / İstanbul
l Tel: 0216 542 99 99
l Fax: 0216 349 86 40
Merkez satış ofisi bilgileri şöyledir:
l Adres: Merdivenköy Mah. Nur Sok. 1I/11 C Blok Kadıköy / İstanbul
l Telefon: 0 216 542 99 22 - 250 29 22
l Fax: 0216 418 36 84
Harbiye Satış ofisi bilgileri şöyledir:
l Adres: Cumhuriyet Cad. No:187/A Harbiye Şişli/İstanbul
l Telefon: 0212 315 18 00 - 0212 942 11 34
l Fax: 0212 233 85 21
Etstur Web Sitesi İşlemleri
Etstur’un etstur.com internet adresi üzerinden pek çok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İnternet sitesi aracılığıyla gerçekleştirebileceğiniz işlemler şöyle sıralanabilir:
l Şehir ya da ilçelere göre otel arayabilirsiniz.
l Farklı otel seçenekleriyle zevkinize uygun bir tatil planlayabilirsiniz.
l Tatil fırsatları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
l Yurt dışı tatillerinizi planlayabilirsiniz.
l Site üzerinden canlı destek seçeneğiyle müşteri temsilcisiyle sohbet edebilir, sorunuzu iletebilirsiniz.
l Etstur satış acenteleri hakkında iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.
l Tur, gemi, uçak bileti, balayı gibi farklı seçeneklere göre arama yapabilirsiniz.
l İlgili sekmede açılan iletişim formunu doldurarak soru, talep ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Formunuza gireceğiniz iletişim bilgilerinden müşteri temsilcileri en kısa sürede size dönüş gerçekleştirir.
Etstur Satış Acenteleri İletişim
Etstur satış acenteleri ile iletişim kurmak için internet sitesi üzerinden firma ve şehir seçebilirsiniz. Satış acentelerinin hizmet saatleri 10.00-22.00 arasındadır.
Etstur iletişim formunu web adresi üzerinden iletebilirsiniz. Misafir memnuniyetini önemseyen Etstur şikayet ve teşekkürlerinizi iletmenizden memnuniyet duyar. Tatillerinizle ilgili düşüncelerinizi “Mesajınız Ne Hakkında?” başlığı altında yer alan seçeneklere göre iletebilirsiniz. Bilgi almak, teşekkür etmek, olumsuz deneyim paylaşmak, rezervasyon yaptırmak gibi seçeneklere göre dolduracağınız formlar ile size daha rahat dönüş sağlanır.
Ets iletişim formu detayları için TIKLAYINIZ!
Etstur üyeliğinizi oluşturduktan sonra kampanya ve fırsatlar hakkında bilgilendirme alırsınız. Eğer bu bildirimlerle ilgili ayarlarınızda düzenleme yapmak isterseniz gerçekleştirebileceğiniz işlemler şunlardır:
l etstur.com ya da Etstur mobil uygulamanız üzerinden üye girişi yaparak kişisel bilgilerden ayarlarınızı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
l Etstur'dan SMS almamak için ETSTUR RET yazıp 7889'a gönderebilirsiniz.
l Etstur’dan e-posta almak istemiyorsanız ileti@etstur.com adresine talebinizi iletebilirsiniz.
Etstur Sosyal Medya Hesapları
Etstur fırsatlarından haberdar olmak ve her an her yerde takip etmek için sosyal medya hesaplarını kullanabilirsiniz.
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest üzerinden etstur adıyla; YouTube üzerinden EtsTurizm adıyla bulabilirsiniz.
Etstur mobil uygulamasını Google Play Store ve App Store üzerinden etstur adıyla bulabilirsiniz.