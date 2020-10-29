Etstur iletişim numarası, çağrı merkezi, iptal hattı

Türkiye’nin önde gelen seyahat kuruluşu Etstur, binlerce otelin satış ve pazarlamasını gerçekleştirirken, onlarca paket tur ile seyahat planlarınızın en önemli yardımcıları arasında. Etstur’un yolculuğunuzu planlarken, yolculuğunuz süresinde ve sonrasında ihtiyaç duyabileceğiniz bütün iletişim bilgilerini bu yazıda bulabilirsiniz. Etstur müşterileri ile iletişimi önemseyerek onlara konforlu bir tatil sunmayı amaçlıyor. İşte Etstur müşteri hizmetleri ve Ets Turizm iletişim bilgilerine dair detaylar…

Etstur İletişim Bilgileri

Etstur pek çok farklı iletişim seçeneğini sunarak Etstur yetkilileriyle olan iletişim ihtiyacınızı gidermeyi amaçlıyor. Gerek internet sitesi üzerinden, gerek mobil uygulama aracılığıyla ya da sosyal medya hesaplarını, çağrı merkezini kullanarak sorunlarınızı iletmeniz, seyahatinizi planlamanız ve aklınıza takılan konularda danışmanlık alabilmeniz için 7 gün 24 saat çalışıyor. İşte Ets iletişim bilgileri...

Etstur Müşteri Hizmetleri

Ets çağrı merkezine 7 gün 24 saat ulaşabilir, her konuda bilgi alabilir, görüş bildirebilirsiniz. Ayrıca rezervasyon yapabilir ve rezervasyon iptal işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.