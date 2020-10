Etstur iletişim numarası, çağrı merkezi, iptal hattı

Ets çağrı merkezi ne 7 gün 24 saat ulaşabilir, her konuda bilgi alabilir, görüş bildirebilirsiniz. Ayrıca rezervasyon yapabilir ve rezervasyon iptal işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

l Adres: Merdivenköy Mah. Nur Sok. 1I/11 C Blok Kadıköy / İstanbul l Telefon: 0 216 542 99 22 - 250 29 22 l Fax: 0216 418 36 84 Harbiye Satış ofisi bilgileri şöyledir:

Ets iletişim formu detayları için TIKLAYINIZ!

Etstur Kampanya ve Fırsat Duyuruları

Etstur üyeliğinizi oluşturduktan sonra kampanya ve fırsatlar hakkında bilgilendirme alırsınız. Eğer bu bildirimlerle ilgili ayarlarınızda düzenleme yapmak isterseniz gerçekleştirebileceğiniz işlemler şunlardır:

l etstur.com ya da Etstur mobil uygulamanız üzerinden üye girişi yaparak kişisel bilgilerden ayarlarınızı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

l Etstur'dan SMS almamak için ETSTUR RET yazıp 7889'a gönderebilirsiniz.

l Etstur’dan e-posta almak istemiyorsanız ileti@etstur.com adresine talebinizi iletebilirsiniz.

Etstur Sosyal Medya Hesapları

Etstur fırsatlarından haberdar olmak ve her an her yerde takip etmek için sosyal medya hesaplarını kullanabilirsiniz.

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest üzerinden etstur adıyla; YouTube üzerinden EtsTurizm adıyla bulabilirsiniz.

Etstur Mobil Uygulama

Etstur mobil uygulamasını Google Play Store ve App Store üzerinden etstur adıyla bulabilirsiniz.