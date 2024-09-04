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  4. Euphoria'nın Kat'i Barbie Ferreira resmen eridi! Pozları tartışma konusu oldu

Euphoria'nın Kat'i Barbie Ferreira resmen eridi! Pozları tartışma konusu oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.09.2024 08:29
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Euphoria'nın yıldızı Barbie Ferreira resmen eridi, zayıflaması gündem oldu. Barbie'nin hızlı kilo kaybı için son dönemde ünlüler arasında yayılan bir ilacı kullandığına dair iddialar da bulunuyor.

Euphoria'nın Kat'i Barbie Ferreira resmen eridi! Pozları tartışma konusu oldu

Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi gibi isimleri buluşturan Euphoria dizisinde yıldızı parlayan Barbie Ferreira değişimiyle adından söz ettiriyor.

Dizide Kat karakterini oynayan Barbie’nin erimesi ve değişimini de bir dizi seksi pozla paylaşması gündemde.

Barbie Ferreira'nın bu değişimi takipçileri arasında da merak konusu oldu.

Birçok takipçisi genç oyuncunun ilaç kullanarak zayıfladığını ve bunun çok da sağlıklı olmadığını savundu.

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NASIL ZAYIFLADIĞI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Bazıları da "Bu onun bedeni, onun hayatı... İster ilaç kullansın, ister başka bir yöntem denesin sonuç olarak istediğini yaptı" diyerek Barbie Ferreira'yı savundu.

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Ünlü oyuncunun popüler zayıflama ilacına yönelip yönelmediği henüz netlik kazanmazken, ünlü oyuncuya yakın kaynaklar, ünlü oyuncunun sektörde başarılı olmakta kararlı olduğunu dünyaya göstermek için zayıfladığını da iddia etti.

DailyMail.com'a özel olarak konuşan bir kaynak, "Euphoria'dan ayrıldığından beri Barbie için fırsatlar kurudu ve uzun ömürlü olabilmek için bir yeniden yapılanmanın gerekli olduğunu biliyordu" dedi.

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