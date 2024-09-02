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    4. Kahve Dünyası'ndan Tchibo'ya en sevilen kahvelerde indirimler başladı

    Kahve Dünyası'ndan Tchibo'ya en sevilen kahvelerde indirimler başladı

    Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
    02.09.2024 15:41
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    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında kahve tutkunlarının favori kahveleri de indirime girdi. Tchibo, Kahve Dünyası, Nescafe ve daha pek çok markanın çeşit çeşit kahvelerindeki avantajlı fiyatları görmek isterseniz detaylar içeriğimizde...

    Kahve Dünyası'ndan Tchibo'ya en sevilen kahvelerde indirimler başladı

    Güne leziz, mis gibi kokan, eşsiz lezzetteki bir kahve ile başlamak gibisi yok. Gerçek kahve tutkunları bu hissin ne demek olduğunu iyi bilir. Sizin de kahveyle aranız iyiyse, lezzetli bir kahveye hayır demezsiniz, biliyoruz. Öyleyse size harika bir haberimiz var: Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında en sevilen kahve markalarında kaçırılmayacak indirimler başladı. Lezzetine hayran kaldığınız o enfes kahveleri uygun fiyata satın almak için acele edin. İşte detaylar...

    1. Kahve Dünyası

    Adsız tasarım - 2024-09-02T144910.510

    Kahve Dünyası deyince akla, adından da anlaşılacağı üzere kahve gelse de, markanın ürün yelpazesi sadece kahveyle sınırlı değil. Çeşit çeşit el yapımı çikolataları, sağlıklı atıştırmalıkları, fıstıklı gofretleri de en az kahveleri kadar seviliyor. Kahve söz konusu olduğunda da akla gelen ilk markalardan biri olan Kahve Dünyası, kahve tutkunlarının favorisi. Özellikle büyük gramajlı teneke kutularda satışa sunulan Türk kahveleri avantajlı fiyatıyla öne çıktığından çokça tercih ediliyor. Bugüne özel Kahve Dünyası 250 gramlık Türk kahvesi de 80 TL'ye düştü. Acele edin!

    Ürünü İncele

    2. Starbucks

    Adsız tasarım - 2024-09-02T145326.012

    Kahve deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Starbucks, dünya çapında en çok satan kahve markası olarak karşımıza çıkıyor. Toffee Nut Latte, Pumpkin Spice Latte gibi pek çok farklı kahve çeşidini de hayatımıza sokan marka her damak zevkine uygun ürünler sunarak kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. Eğer siz de Starbucks lezzetlerini evde de tatmak isterseniz filtre kahveden aromalı kahvelere indirimdeki kahve çeşitlerine bir göz atmalısınız.

    Ürünü İncele

    3. Nescafe

    Adsız tasarım - 2024-09-02T145602.037

    Hızlı ve pratik bir şekilde lezzetli kahveler yapmanızı sağlayan Nescafe, yıllardır dünya çapındaki en popüler kahve markaları arasında yer alıyor. Sıcak suya ya da süte ekleyip karıştırarak saniyeler içinde kahve keyfi yaşamanızı sağlayacak markanın kahveleri, lezzetiyle de damak çatlatıyor. Kahve sevenler için klasik lezzetlerin yanı sıra aromalı, sütlü ve kremalı kahveler de sunan markanın en sevilen ürünleri arasında Nescafe Gold, Nescafe Classic, Nescafe 3ü1 Arada, Nescafe Espresso bulunuyor.

    Ürünü İncele

    4. Jacobs

    Adsız tasarım - 2024-09-02T150716.019

    Kahve severlere lezzetli ve kaliteli bir kahve deneyimi sunan Jacobs, profesyonel kahve uzmanları tarafından seçilen en kaliteli kahve çekirdeklerini kullanıyor, kullanıcılarına farklı lezzet profillerine sahip çeşitli seçenekler sunuyor. Arabica ve Robusta çekirdeklerinin bir kombinasyonu kullanılarak özenle hazırlanan kahveleri zengin aroma, tam gövdeli tat ve dengeli asidite ile karakterize olarak karşımıza çıkıyor. Geniş ürün yelpazesine sahip markanın kafein hassasiyeti olanlar için de kafeinsiz kahve çeşitleri bulunuyor.

    Ürünü İncele

    5. Julius Meinl

    Adsız tasarım - 2024-09-02T150510.059

    Avusturya merkezli köklü bir kahve markası olan Julius Meinl, dünya çapında tanınan kahveleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Uzun yıllara dayanan tecrübesi ile kaliteli kahve ürünleri sunan marka; çekirdek kahveden kapsül kahveye geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. Geleneksel Viyana kahvesi kültürünü devam ettiren marka, özel karışımları ve özgün tat profili ile kahve tutkunlarının beğenisini kazanıyor.

    Ürünü İncele

    Bu içerik 2 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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