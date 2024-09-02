Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünlerde büyük indirim var

Yaz sezonunu geride bıraktığımız şu günlerde, hepimizi okula ve şehre dönüş heyecanı sarmaya başladı. Markalar da sezon sonu indirimlerini hızlandırdı ve sezonunda cep yakan fiyatları %70'e varacak şekilde düşürdü. Siz de hem kendinizin hem çocuklarınızın, sevdiklerinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isterseniz bugün başlayan ve 16 Eylül'e kadar sürecek Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'ndan mutlaka yararlanmalısınız. Modadan teknolojiye, gıdadan kişisel bakıma binlerce üründeki fırsatları kaçırmamak için acele etmenizi öneririz. Sizin için indirimli fiyatıyla öne çıkan çok satan ürünleri seçtik. İşte detaylar!

1. Adidas Terrex SoulstridE Outdoor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Tamamen göründüğü gibi. Çok güzel."

"Rahatlık ve görüntüsü şahane. Beden olarak 1 beden büyük almanızı öneririm."

2. Philips GC026/80 Tüy Temizleme Makinesi

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün cidden işini fazlasıyla yapıyor, tek sıkıntısı hazne küçük hemen doluyor."

"Tam beklediğim şekilde tüylenmiş veya tiftiklenmiş ürünleri gayet başarılı ve hızlı bir şekilde temizledi, eski görünümüne döndü."

3. Anthony Jackson 6'lı Kutu Premıum Boxer Quinn 447 C

Kullanıcılar ne diyor?

"Daha önce giydiğim slip boxerlardan daha uzun, kasık kısımlarımı daha fazla kapatıyor, bacaklarım kalın olduğu için sürtünme yüzünden oluşan yanık, pişik, kızarıklık gibi sorunları bu üründe yaşamadım. Deneyimlediğim en rahat en sağlam ve temiz ürün olabilir. Birkaç aydır kullanıyorum ve fazlasıyla memnunum."

"Fiyatına göre gayet kaliteli bir ürün. Bacak kısımları uzun ve bence bu kişiye rahat bir hareket sağlıyor. Araya kaçma gibi sorunları nadir yaşarsınız. Bir beden büyük alırsanız çok rahat edersiniz."

4. Salomon X-ADVENTURE Patika Koşusu Ayakkabısı

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok güzeller ve her zaman olduğu gibi hayal kırıklığına uğratmıyorlar."

"Çok iyi, çok rahat"

5. Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Kullanıcılar ne diyor?

1Sakal bırakmayı sevmeyen ancak jilet traşından yüzü tahriş olanlar için ideal makine. Keşke daha önce alsaymışım. Islak ve kuru traş yapabilmesi büyük avantaj.1

1Zarif ve fiyat perfonmas olarak bence gayet iyi. Terli derinize yapışıyor ama sorun olmamalı bu durum. Umarım ömrü uzun olur. Artan enflasyon neticisinde şimdiden 4 ay sonra başlık değiştirsem acaba ne kadar olur düşüncesi oluştu. Başlık fiyatları biraz daha ucuz hale gelirse çok güzel olacak sevgili Philips ailesi."

6. JBL Wave Buds Kablosuz Kulaklık

Kullanıcılar ne diyor?

"Dış ses izolasyonu çok iyi. Genel özelliklerini beğendim."

"Ben oldukça beğendim kulaklıkları, beklentilerimi karşıladı. Uygulamayla eq ayarı yapılabiliyor bu güzel olmuş. Ses düzeyi de oldukça tatmin edici."

7. Levi's Jackson Worker Gömlek

Kullanıcılar ne diyor?

"Oduncu gömlek tarzında rahat kesim bir gömlek. XL beden için verilen beden aralığı tutarlı. Kaliteli ve uzun süre kullanılacak bir ürün."

"Rahat ve yumuşak, hoş bir dokusu var kumaşının."

8. Under Armour UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünün kalıbı biraz dar ayağı pençeli olanlar buna dikkat etsinler. Onun dışında ürün gürünüş olarak süper. Under Armour'un kalitesi tartışılmaz."

"Ayakkabı güzel ve rahat, yürürken tabanın yumuşak olduğunu hissediyorsun. En önemli almadan önce araştırmıştım. Herkes 1 numara büyük alınmasını tavsiye etmişti. Bu nedenle 1 numara büyük aldım şu an tam oturuyor. Siz çok rahat bol olmasını istiyorsanız 1,5 numara büyük almanızı tavsiye ederim."

9. Philips HD9243/90 Airfryer Fritöz

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün güzel. ESskisinden bayağı geliştirilmiş. Temizlemesi daha kolay, dokunmatik ekrana kullanım kolaylığı sağlıyor. İki haznesi olması büyük kolaylık."

"Ürünü birkaç kere kullandım, iyi kızatıyor, dijital dakika ve derece otomatik ayarlı, orta üst segment."

10. Samsonite CM5-09-006 Guard IT 2.0 Notebook Sırt Çantası

Kullanıcılar ne diyor?

"Malzeme kalitesi çok iyi. Çok sayıda bölmesi var, gayet kullanışlı. Hızlı ve paramın karşılığını aldığım iyi bir alışveriş oldu."

"Çanta kullanışlı ve sağlam, dış görüntüsü de güzel. Marka kalitesini zaten bilen biliyor, tavsiye edilir."

11. LEGO® Technic Monster Jam™ Monster Mutt™ Dalmaçyalı Yapım Seti (244 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

"Fiyat performans olarak kesinlikle tavsiye ederim."

"Legolar zamanında geldi. Kargo hasar almadı. 500 TL gibi bir fiyata aldık. Çocuklar ile güzel vakit geçirmek için tavsiye ederim. Hele de motor özelliği sayesinde kurulumdan sonra oynayabilirsiniz."

12. Düşük Tahıllı Tavuk ve Narlı Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Kullanıcılar ne diyor?

"Sürekli kullandığım mama, çok memnunum. Son tüketimi de 23/06/2025 ki alalı da bir aya yaklaştı. Tek olumsuz yanı kilitli paket olmaması ama ben önceden elimde olan kilitli pakete boşalttım. Hızlı ve sağlam gönderdiği için satıcıya teşekkürler."

"Kedilerim çok beğendi, yaş mama yiyen kedilerim artık buna dadandı. Sürekli yemek istiyorlar. 5 yıldız hak ediyor."

13. Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu tip ürünler arasında mekanizması en mantıklı, en rahat, kolay ve düzgün çalışanı. Ev temizliğine gelenler de hep bunu istiyorlar."

"Bu ürünü herkese tavsiye ediyorum, elimden rahatsızım bu nedenle benim için büyük kolaylık. Vileda'ya tesekkürler. Ayrıca paketlemesi gayet iyiydi, çabucak da geldi."

14. La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+

Kullanıcılar ne diyor?

"Satıcı ve gönderici amazon.com.tr ürünü olarak aldım. Hem orjinal hem de uygun fiyat kesinlikle tavsiye ederim. La Roche markasını bilen bilir zaten ürünü anlatmaya gerek yok."

"Yüzde yağlanma yapmıyor. Gönül rahatlığıyla kullandım. Teşekkür ederim."

15. Kahve Dünyası Filtre Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

"Kahve gurmesi, Kadıköy enteli değilseniz sabahları içmek için mis gibi kahve. Filtrede kullanıyoruz, espresso da güzel olur diye düşünüyorum. F/P bir kahve."

"Yerli üretimleri desteklemek için en iyi fırsat, kahve çekirdekleri çok güzel kavruluyor. Şahsen başka firmaların ultra kavrulmuşlarından daha iyi olabiliyor bazen."

Bu içerik 2 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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