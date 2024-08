Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney tatilde! Son pozları olay oldu

"Anyone But You" ile son olarak adından söz ettiren Sydney Sweeney tatil pozlarıyla adından söz ettirdi.

26 yaşındaki Sweeney, nişanlısı Jonathan Davino ile birlikte olduğu tatilde, fiziğini sergiledi.

Güzel oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte bir botta poz verirken kendinden emin bir şekilde bronz tenini ve kaslı bacaklarını gözler önüne serdi. Doğal güzelliğini vurgulayan Sweeney, makyajsız bir şekilde kameraların karşısına geçti.

Yunan Adaları ve Paris’te tatil yaparak iş stresinden bir süreliğine uzaklaşan oyuncu Sydney Sweeney, yakında işlerine geri dönecek.

EUPHORİA AÇIKLAMASI

Sweeney, 2025 yılında "Euphoria" dizisinin üçüncü sezonu için sete döneceğini duyurmuştu. Cosmopolitan dergisine verdiği röportajda, dizinin üçüncü sezonunda bir zaman sıçraması olacağını ve bu nedenle prodüksiyonun ikinci sezonun tamamlandığı Kasım 2021’den bu yana geçirdiği uzun süre nedeniyle yeni bir süreç olacağını belirtti.

Sweeney, bu süreçle ilgili olarak, "İlk sezon ile ikinci sezon arasında uzun bir zaman geçmişti ama şimdi zaman sıçramasıyla birlikte, bu benim için tamamen yeni bir süreç. Yolda öğrenerek ve gelen her şeye açık olarak ilerliyorum. Ama aynı zamanda çok heyecanlıyım. Cassie'yi çok seviyorum" dedi.