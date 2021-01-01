MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Euphoria özel bölümün devamı 24 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak!

Euphoria özel bölümün devamı 24 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak!

01.01.2021 14:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Euphoria özel bölümün devamı 24 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak!

Zendaya’nın başrolünde olduğu ve ilk sezonuyla iddiasını ortaya koyan Euphoria özel bölümün devamı 24 Ocak'ta ekrana gelecek.

2018 yılında Amerika’da büyük ses getiren Assassination Nation’a imza atan Sam Levinson, geçtiğimiz yıl yaratıcısı olduğu HBO dizisi Euphoria ile adından övgüyle söz ettirdi.

Yüksek dozda uyuşturucu almasının ardından önce hastaneye kaldırılıp ardından terapi gören Rue’nun anlatıcılığında hikâyesini ilerleten dizi, uyuşturucu, seks ve şiddetin iç içe geçtiği bir dünyayı izleyiciye sunuyor.

Kurgusu, atmosferi ve karakter tasarımıyla ön plana çıkan dizi, 2. sezon çıkmadan önce sadece Rue karakterini odak noktasına alan, Zendaya’nın yanı sıra Ali karakterine hayat veren Colman Domingo’nun da yer aldığı, özel bir yılbaşı bölümü yayınlamıştı.

Bu özel bölümün 2. kısmı Jules karakterine odaklanıyor ve izleyiciyi Jules’un ilginç hayatına davet ediyor. Euphoria özel bölümün devamı 24 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı
Diziden ilk kare geldi! Olay olduDiziden ilk kare geldi! Olay oldu
17 Kasım 2020 Salı günü kanallarda ne var?17 Kasım 2020 Salı günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın

Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Dansöz oynattı! 'Aman Ebubekir Bey'e söylemeyin'

Dansöz oynattı! 'Aman Ebubekir Bey'e söylemeyin'

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Fatih Terim sorusu! Burak Kut yanıtı bildi

Bam bam bam! Olay olan Fatih Terim sorusu

Kulüp dizisinde Gökçe Bahadır'ın kızını Asude Selma Kalebek oynayacak

Netflix dizisinde kızını o isim oynayacak

Survivor Mert Öcal Sen Çal Kapımı Eymen oldu! İşte merak edilen fragman

Diziden ilk kare geldi! Olay oldu

2020’ye damga vuran Too Hot To Handle 2. sezon olacak mı?

Survivor’ı sollamıştı: 'Çok gizli tutuyorum'

Dev hizmet! İzlediğiniz dizinin yeni sezonda akıbeti ne olacak?

Tartışmalara kulak tıkadılar!

Elle Fanning ve Nicholas Hoult’lu The Great dizisi de çıplaklıkla gündemde...

Onlar da yeni sezonda soyunuyor! Olay olan kareler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.