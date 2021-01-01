2018 yılında Amerika’da büyük ses getiren Assassination Nation’a imza atan Sam Levinson, geçtiğimiz yıl yaratıcısı olduğu HBO dizisi Euphoria ile adından övgüyle söz ettirdi.

Yüksek dozda uyuşturucu almasının ardından önce hastaneye kaldırılıp ardından terapi gören Rue’nun anlatıcılığında hikâyesini ilerleten dizi, uyuşturucu, seks ve şiddetin iç içe geçtiği bir dünyayı izleyiciye sunuyor.

Kurgusu, atmosferi ve karakter tasarımıyla ön plana çıkan dizi, 2. sezon çıkmadan önce sadece Rue karakterini odak noktasına alan, Zendaya’nın yanı sıra Ali karakterine hayat veren Colman Domingo’nun da yer aldığı, özel bir yılbaşı bölümü yayınlamıştı.

Bu özel bölümün 2. kısmı Jules karakterine odaklanıyor ve izleyiciyi Jules’un ilginç hayatına davet ediyor. Euphoria özel bölümün devamı 24 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak!

