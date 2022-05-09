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  4. Euphoria yıldızı Sydney Sweeney'e kırmızı halıda şoke eden sözler! 'Bize memelerini göster'

Euphoria yıldızı Sydney Sweeney'e kırmızı halıda şoke eden sözler! 'Bize memelerini göster'

09.05.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euphoria dizisinde yıldızı parlayan Sydney Sweeney, Met Gala kırmızı halısında şoke eden sözlerle karşılaştı. Sydney Sweeney'nin MET Gala kırmızı halısında paparazziler tarafından "Bize memelerini göster" denilerek taciz edilmesi sosyal medyada gündem oldu.

Euphoria yıldızı Sydney Sweeney'e kırmızı halıda şoke eden sözler! 'Bize memelerini göster'

Euphoria dizisinde Cassie karakterini canlandıran Sydney Sweeney dizideki cesur sahneleriyle gündeme geliyor. Ünlü oyuncu büyükanne ve büyükbabasının oynadığı sahnelere gördükten sonra kendisine "Hollywood'daki en iyi memelerine sahipsin" dediğini söylemişti.

İlk kez Met Gala kırmızı halısında boy gösteren ünlü oyuncu paparaziler tarafından adeta tacize uğradı.

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Sydney Sweeney kırmızı halıya geldiği anlarda bir kişi tarafından "Orada senin gibi memeleri olan var mı?" denilerek taciz ediliyor. Oyuncu duymamazlığa gelerek poz vermeye devam ederken kişi yine bağırarak
"Haydi, bize o göğüsleri göster!” diyor.

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Sosyal medyaya yansıyan bu anlar gündem oldu. Herkesi rahatsız eden görüntülerle ilgili genç oyuncu yorumda bulunmadı.

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