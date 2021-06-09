EURO 2020 fikstürü ve eşleşme ağacı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), Cuma günü başlıyor.
Açılış maçında A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, İtalya ile Roma'da karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati TSİ 22.00.
Şampiyona, 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak olan final maçıyla sona erecek.
Gruplar ve maç programı şöyle (saatler TSİ):
A (Roma/Bakü): Türkiye, İtalya, Galler, İskoçya
B (Kopenhag/St. Petersburg): Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya
C (Amsterdam/Bükreş): Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya
D (Londra/Glasgow): İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çek Cumhuriyeti
E (Sevilla/St. Petersburg): İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya
F (Münih/Budapeşt**e**): Macaristan, Portekiz, Fransa, Almanya
A Grubu: Türkiye - İtalya (22.00, Roma)
A Grubu: Galler - İsviçre (16.00, Bakü)
B Grubu: Danimarka - Finlandiya (19.00, Kopenhag)
B Grubu: Belçika - Rusya (22.00, St. Petersburg)
D Grubu: İngiltere - Hırvatistan (16.00, Londra)
C Grubu: Avusturya - Kuzey Makedonya (19.00, Bükreş)
C Grubu: Hollanda - Ukrayna (22.00, Amsterdam)
D Grubu: İskoçya - Çek Cumhuriyeti (16.00, Glasgow)
E Grubu: Polonya - Slovakya (19.00, St. Petersburg)
E Grubu: İspanya - İsveç (21.00, Sevilla)
F Grubu: Macaristan - Portekiz (19.00, Budapeşte)
F Grubu: Fransa - Almanya (22.00, Münih)
B Grubu: Finlandiya - Rusya (16.00, St. Petersburg)
A Grubu: Türkiye - Galler (19.00, Bakü)
A Grubu: İtalya - İsviçre (22.00, Roma)
C Grubu: Ukrayna - Kuzey Makedonya (16.00, Bükreş)
B Grubu: Danimarka - Belçika (19.00, Kopenhag)
C Grubu: Hollanda - Avusturya (22.00, Amsterdam)
E Grubu: İsveç - Slovakya (16.00, St. Petersburg)
D grubu: Hırvatistan - Çek Cumhuriyeti (19.00, Glasgow)
D grubu: İngiltere - İskoçya (22.00, Londra)
F Grubu: Macaristan - Fransa (16.00, Budapeşte)
F Grubu: Portekiz - Almanya (19.00, Münih)
E Grubu: İspanya - Polonya (22.00, Sevilla)
A Grubu: İsviçre - Türkiye (19.00, Bakü)
A Grubu: İtalya - Galler (19.00, Roma)
C Grubu: Kuzey Makedonya - Hollanda (19.00, Amsterdam)
C Grubu: Ukrayna - Avusturya (19.00, Bükreş)
B Grubu: Rusya - Danimarka (22.00, Kopenhag)
B Grubu: Finlandiya - Belçika (22.00, St. Petersburg)
D Grubu: Çek Cumhuriyeti - İngiltere (22.00, Londra)
D Grubu: Hırvatistan - İskoçya (22.00, Glasgow)
E Grubu: Slovakya - İspanya (19.00, Sevilla)
E Grubu: İsveç - Polonya (19.00, St. Petersburg)
F Grubu: Almanya - Macaristan (22.00, Münih)
F Grubu: Portekiz - Fransa (22.00, Budapeşte)
Grup maçlarının ardından ilk iki sırayı alan takımlar ve altı grubun en iyi dört üçüncüsü son 16 turuna geçmeye hak kazanacak.
EURO 2020: 2021'deki Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlıyor?
Maç yok
1. Maç: A2 - B2 (19.00, Amsterdam)
2. Maç A1 - C2 (22:00, Londra)
3. Maç: C1 - D/E/F3 (19.00, Budapeşte)
4. Maç: B1 - A/D/E/F3 (22.00, Sevilla)
5. Maç: D2 - E2 (19.00, Kopenhag)
6. Maç: F1 - A/B/C3 (22:00, Bükreş)
7. Maç: D1 - F1 (19:00, Londra)
8. Maç: E1 - 3A/B/C/D (22:00, Glasgow)
Maç yok
ÇF1: 6. Maçın Galibi - 5. Maçın Galibi (19.00, St. Petersburg)
ÇF2: 4. Maçın Galibi - 2. Maçın Galibi (22:00, Münih)
ÇF3: 3. Maçın Galibi - 1. Maçın Galibi (19:00, Bakü)
ÇF4: 8. Maçın Galibi - 7. Maçın Galibi (22:00, Roma)
Maç yok.
YF1: ÇF2 galibi - ÇF1 galibi (22.00, Londra)
YF2: ÇF4 galibi - ÇF3 galibi (22.00, Londra)
Maç yok
YF1 galibi - YF2 galibi (22.00, Londra)
Okuyucu Yorumları 0 yorum