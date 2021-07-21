EURO 2020 sona erdi: İtalya şampiyon oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Londra'da oynanan İngiltere-İtalya finali ile sona erdi. İngiltere'yi penaltılarda yenen İtalya, 2. kez Avrupa Futbol kupasını evine götürdü.

Duvara asabileceğini turnuva fikstürünü buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

11 Haziran'da başlayan ve bir ay süren turnuvada oynanan tüm maçlar ve sonuçları şöyle:

GRUPLAR:

A (Roma/Bakü): Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre

B (Kopenhag/St. Petersburg): Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C (Amsterdam/Bükreş): Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya

D (Londra/Glasgow): İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çek Cumhuriyeti

E (Sevilla/St. Petersburg): İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya

F (Münih/Budapeşt**e**): Macaristan, Portekiz, Fransa, Almanya

GRUP AŞAMASI

11 Haziran Cuma

A Grubu: Türkiye 0 - 3 İtalya (Roma)

12 Haziran Cumartesi

A Grubu: Galler 1 - 1 İsviçre (Bakü)

B Grubu: Danimarka 0 - Finlandiya 1 (Kopenhag)

B Grubu: Belçika 3 - 0 Rusya (St. Petersburg)

13 Haziran Pazar

D Grubu: İngiltere 1 - 0 Hırvatistan (Londra)

C Grubu: Avusturya 3 - 1 Kuzey Makedonya (Bükreş)

C Grubu: Hollanda 3 - 2 Ukrayna (Amsterdam)

14 Haziran Pazartesi

D Grubu: İskoçya 0 - 2 Çek Cumhuriyeti (Glasgow)

E Grubu: Polonya 1 - 2 Slovakya (St. Petersburg)

E Grubu: İspanya 0 - 0 İsveç (Sevilla)

15 Haziran Salı

F Grubu: Macaristan 0 - 3 Portekiz (Budapeşte)

F Grubu: Fransa 1 - 0 Almanya (Münih)

16 Haziran Çarşamba

B Grubu: Finlandiya 0 - 1 Rusya (St. Petersburg)

A Grubu: Türkiye 0 - 2 Galler (Bakü)

A Grubu: İtalya 3 - 0 İsviçre (Roma)

17 Haziran Perşembe

C Grubu: Ukrayna 2 - 1 Kuzey Makedonya (16.00, Bükreş)

B Grubu: Danimarka 1 - 2 Belçika (19.00, Kopenhag)

C Grubu: Hollanda 2 - 0 Avusturya (22.00, Amsterdam)

18 Haziran Cuma

E Grubu: İsveç 1 - 0 Slovakya (16.00, St. Petersburg)

D Grubu: Hırvatistan 1 - 1 Çek Cumhuriyeti (Glasgow)

D Grubu: İngiltere 0 - 0 İskoçya (Londra)

19 Haziran Cumartesi

F Grubu: Macaristan 1 - 1 Fransa (Budapeşte)

F Grubu: Portekiz 2 - 4 Almanya (Münih)

E Grubu: İspanya 1 - 1 Polonya (Sevilla)

20 Haziran Pazar

A Grubu: İsviçre 3 - 1Türkiye (Bakü)

A Grubu: İtalya 1 - 0 Galler (Roma)

21 Haziran Pazartesi:

C Grubu: Kuzey Makedonya 0 - 3 Hollanda (Amsterdam)

C Grubu: Ukrayna 0 - 1 Avusturya (Bükreş)

B Grubu: Rusya 1 - 4 Danimarka (Kopenhag)

B Grubu: Finlandiya 0 - 2 Belçika (St. Petersburg)

22 Haziran Salı

D Grubu: Çek Cumhuriyeti 0 - 1 İngiltere (Londra)

D Grubu: Hırvatistan 3 - 1 İskoçya (Glasgow)

23 Haziran Çarşamba

E Grubu: Slovakya 0 - 5 İspanya (Sevilla)

E Grubu: İsveç 3- 2 Polonya (St. Petersburg)

F Grubu: Almanya 2 - 2 Macaristan (Münih)

F Grubu: Portekiz 2 - 2 Fransa (22.00, Budapeşte)

SON 16 TURU

26 Haziran Cumartesi

1. Maç: Galler 0 - 4 Danimarka (Amsterdam)

2. Maç: İtalya 2 - 1 Avusturya (Londra)

27 Haziran Pazar

3. Maç: Hollanda 0 - 2 Çek Cumhuriyeti (Budapeşte)

4. Maç: Belçika 1 - 0 Portekiz (22.00, Sevilla)

28 Haziran Pazartesi

5. Maç: Hırvatistan 3 - 5 İspanya (Kopenhag)

6. Maç: Fransa 3(4) - 3(5) İsviçre (Bükreş)

29 Haziran Salı

7. Maç: İngiltere 2 - 0 Almanya (Londra)

8. Maç: İsveç 1 - 2 Ukrayna (Glasgow)

30 Haziran - 1 Temmuz

Maç yok

ÇEYREK FİNAL

2 Temmuz Cuma

ÇF1: İsviçre 1(1) - 1(3) İspanya (St. Petersburg)

ÇF2: Belçika 1- 2 İtalya (Münih)

3 Temmuz Cumartesi

ÇF3: Çek Cumhuriyeti 1 - 2 Danimarka (Bakü)

ÇF4: Ukrayna 0 - 4 İngiltere (Roma)

4-5 Temmuz

Maç yok.

YARI FİNAL

6 Temmuz Salı

YF1: İtalya 1(4) - 1(2) İspanya (Londra)

7 Temmuz Çarşamba

YF2: İngiltere 2 - 1 Danimarka (Londra)

8-9-10 Temmuz

Maç yok

11 Temmuz

Final 1(2)-1(3) : İngiltere - İtalya (Londra)