EURO 2020 sona erdi: İtalya şampiyon oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Londra'da oynanan İngiltere-İtalya finali ile sona erdi. İngiltere'yi penaltılarda yenen İtalya, 2. kez Avrupa Futbol kupasını evine götürdü.
Duvara asabileceğini turnuva fikstürünü buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
11 Haziran'da başlayan ve bir ay süren turnuvada oynanan tüm maçlar ve sonuçları şöyle:
A (Roma/Bakü): Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre
B (Kopenhag/St. Petersburg): Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya
C (Amsterdam/Bükreş): Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya
D (Londra/Glasgow): İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çek Cumhuriyeti
E (Sevilla/St. Petersburg): İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya
F (Münih/Budapeşt**e**): Macaristan, Portekiz, Fransa, Almanya
A Grubu: Türkiye 0 - 3 İtalya (Roma)
A Grubu: Galler 1 - 1 İsviçre (Bakü)
B Grubu: Danimarka 0 - Finlandiya 1 (Kopenhag)
B Grubu: Belçika 3 - 0 Rusya (St. Petersburg)
D Grubu: İngiltere 1 - 0 Hırvatistan (Londra)
C Grubu: Avusturya 3 - 1 Kuzey Makedonya (Bükreş)
C Grubu: Hollanda 3 - 2 Ukrayna (Amsterdam)
D Grubu: İskoçya 0 - 2 Çek Cumhuriyeti (Glasgow)
E Grubu: Polonya 1 - 2 Slovakya (St. Petersburg)
E Grubu: İspanya 0 - 0 İsveç (Sevilla)
F Grubu: Macaristan 0 - 3 Portekiz (Budapeşte)
F Grubu: Fransa 1 - 0 Almanya (Münih)
B Grubu: Finlandiya 0 - 1 Rusya (St. Petersburg)
A Grubu: Türkiye 0 - 2 Galler (Bakü)
A Grubu: İtalya 3 - 0 İsviçre (Roma)
C Grubu: Ukrayna 2 - 1 Kuzey Makedonya (16.00, Bükreş)
B Grubu: Danimarka 1 - 2 Belçika (19.00, Kopenhag)
C Grubu: Hollanda 2 - 0 Avusturya (22.00, Amsterdam)
E Grubu: İsveç 1 - 0 Slovakya (16.00, St. Petersburg)
D Grubu: Hırvatistan 1 - 1 Çek Cumhuriyeti (Glasgow)
D Grubu: İngiltere 0 - 0 İskoçya (Londra)
F Grubu: Macaristan 1 - 1 Fransa (Budapeşte)
F Grubu: Portekiz 2 - 4 Almanya (Münih)
E Grubu: İspanya 1 - 1 Polonya (Sevilla)
A Grubu: İsviçre 3 - 1Türkiye (Bakü)
A Grubu: İtalya 1 - 0 Galler (Roma)
C Grubu: Kuzey Makedonya 0 - 3 Hollanda (Amsterdam)
C Grubu: Ukrayna 0 - 1 Avusturya (Bükreş)
B Grubu: Rusya 1 - 4 Danimarka (Kopenhag)
B Grubu: Finlandiya 0 - 2 Belçika (St. Petersburg)
D Grubu: Çek Cumhuriyeti 0 - 1 İngiltere (Londra)
D Grubu: Hırvatistan 3 - 1 İskoçya (Glasgow)
E Grubu: Slovakya 0 - 5 İspanya (Sevilla)
E Grubu: İsveç 3- 2 Polonya (St. Petersburg)
F Grubu: Almanya 2 - 2 Macaristan (Münih)
F Grubu: Portekiz 2 - 2 Fransa (22.00, Budapeşte)
1. Maç: Galler 0 - 4 Danimarka (Amsterdam)
2. Maç: İtalya 2 - 1 Avusturya (Londra)
3. Maç: Hollanda 0 - 2 Çek Cumhuriyeti (Budapeşte)
4. Maç: Belçika 1 - 0 Portekiz (22.00, Sevilla)
5. Maç: Hırvatistan 3 - 5 İspanya (Kopenhag)
6. Maç: Fransa 3(4) - 3(5) İsviçre (Bükreş)
7. Maç: İngiltere 2 - 0 Almanya (Londra)
8. Maç: İsveç 1 - 2 Ukrayna (Glasgow)
Maç yok
ÇF1: İsviçre 1(1) - 1(3) İspanya (St. Petersburg)
ÇF2: Belçika 1- 2 İtalya (Münih)
ÇF3: Çek Cumhuriyeti 1 - 2 Danimarka (Bakü)
ÇF4: Ukrayna 0 - 4 İngiltere (Roma)
Maç yok.
YF1: İtalya 1(4) - 1(2) İspanya (Londra)
7 Temmuz Çarşamba
YF2: İngiltere 2 - 1 Danimarka (Londra)
Maç yok
11 Temmuz
Final 1(2)-1(3) : İngiltere - İtalya (Londra)
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