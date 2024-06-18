EURO 2024'ün en heyecanlı günü! A Milli Takım makus talihini Gürcistan karşısında kırabilecek mi? Türkiye'nin 'ilk maç' şanssızlığı

Türkiye geri sayıma başladı! Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. Kritik maça saatler kala muhtemel 11'ler merak ediliyor. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. 'Bizim çocuklar' yıllardır süren ilk maç şanssızlığını bu maçta kırmaya çalışacak.

TÜRKİYE KAÇ KEZ KATILDI?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) ile tarihinde 6. kez bu organizasyonda mücadele edecek.

Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de Mustafa Denizli ve 2020'de de Şenol Güneş yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez yabancı bir teknik adam olan İtalyan Vincenzo Montella yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

İLK MAÇLAR BİZE UĞURLU GELMİYOR

A Milliler bu zamana katıldığı 6 Avrupa Şampiyonasında da ilk maçlarda galibiyet elde edemediği gibi puan da alamadı. Gürcistan'ı bu akşam yendiğimiz takdirde bu anlamda da bir ilk yaşamış olacağız.

Türkiye 1996'da turnuvaya Hırvatistan'a 1-0 mağlup olarak başlamıştı. 2000'de İtalya'ya 2-1 kaybetmiştik. Büyük başarı gösterdiğimiz 2008'de ise Portekiz bizi 2-0 yenmişti. 2016'da yine Hırvatistan'a 1-0 kaybettik. EURO 2020'de ise İtalya'dan 3 gol yiyerek turnuvaya başlamıştık.

Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı yenerek bu turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Bugün oynanacak grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek. Leipzig'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

FACUNDO TELLO YÖNETECEK

Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşmada Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak.

Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak.

Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek.

GÜRCİSTAN'LA 6. MAÇ

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bugün ilk maçını yapacağı Gürcistan ile 6. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye, 2'si resmi, 3'ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 12 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü.

Son maçlarını 24 Mayıs 2012'de Salzburg'da oynayan iki ekip 12 yıl sonra yeniden karşılaşacak.

MONTELLA YÖNETİMİNDE 9. MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 9'uncu sınavını Gürcistan karşısında verecek.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi.

Bu maçlarda 11 gol atan milliler, kalesinde 12 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı 2'nci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella idaresinde oynadığı 3'üncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

Montella yönetiminde 4'üncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı.

Ay-yıldızlı ekip, ardından Avusturya'ya 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı. Haziran ayında oynadığı hazırlık maçında İtalya ile golsüz berabere kalan Türkiye, Polonya'ya ise son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Hakan, Arda, Kenan, Kerem, Barış Alper

Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze





