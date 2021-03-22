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EuroLeague'den Ergin Ataman'a ceza

22.03.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EuroLeague, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a 1 maç men cezası verdi.

EuroLeague'den Ergin Ataman'a ceza

EuroLeague, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a ceza verdi.

EuroLeague'den yapılan açıklamada, Bayern Münih maçının sonunda "hakemlere yönelik hareketleri" nedeniyle Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a 1 maç men cezası verildiğini açıklandı.

Ataman, 25 Mart Perşembe günü 20:30'da Panathinaikos ile oynanacak maçta takımın başında yer alamayacak.

MARCA: "ÇİFTE HAKEM HIRSIZLIĞI"

Anadolu Efes'in, THY EuroLeague'de Bayern Münih'e kaybettiği mücadele sonrası son saniyedeki hakem kararıyla ilgili İspanyol spor gazetesi Marca'da flaş bir haber kaleme alındı.

Maçın son pozisyonunda Shane Larkin, topla içeri penetre ettikten sonra Paul Zipser ve James Gist'in müdahaleleri sonucu amacına ulaşamadı ve Bayern Münih, mücadeleyi 80-79 kazandı. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, hakemlerin faul düdüğünü çalmaması sonrası tepki göstermişti.

İşte Marca'da yer alan o hakem yazısı:

"EuroLeague'de her galibiyet önemli ancak sezonun bu noktası her galibiyet çok hayati durumda. Bayern Münih ile Anadolu Efes arasındaki mücadelenin sonucu iki takımı değil, ilk 8'de bulunan veya girmek isteyen her takımı etkiliyordu.

Anadolu Efes ve Bayern Münih maçında heyecan hiç düşmedi, son anlarında da büyük bir heyecan vardı. Türk takımının 8 maçlık bir galibiyet serisi vardı. Ancak, Lucic'in maç sonundaki basketiyle Bayern Münih kazandı. Bu sonuçla birlikte çok büyük tartışmalar başladı.

Skor 80-79'du ve Shane Larkin, Anadolu Efes'e zaferi getirmek için son hücumu oynuyordu. İçeri penetre etti. Önce Weiler-Babb'ı geride bıraktı. Larkin'e ilk açık faul Zipser tarafından yapıldı. O an pozisyonu yakından izleyen ve hemen önünde olan hakem, en azından kola olan müdahalenin sesini duyacak mesafede ve net olarak görecek açıdaydı.

Gist, Larkin'i blokladı ancak o sırada müdahale etmek isteyen Weiler-Babb da o sırada sıçradı ve Larkin'in koluna müdahale etti. Hakemlerin iki faulü de görmek için videodan izleme yapmasına bile gerek yoktu.

Ataman, maç sonunda hakemlere reaksiyon gösterdi. Ancak, bu itirazlar bir sonuç vermedi.

Bayern'in galibiyeti son sekiz mücadelesi veren 3 İspanyol takımını doğrudan etkiledi. Bayern Münih artık Real Madrid'in iki galibiyet üstünde. Baskonia ve Valencia, artık 3 galibiyet geride. Son 4 maça girilirken, teorik olarak Bayern Münih bu iki takımdan birinin üstünde yer alacak."

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