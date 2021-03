EuroLeague'den Ergin Ataman'a ceza

EuroLeague, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a ceza verdi.

EuroLeague'den yapılan açıklamada, Bayern Münih maçının sonunda "hakemlere yönelik hareketleri" nedeniyle Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a 1 maç men cezası verildiğini açıklandı.

Ataman, 25 Mart Perşembe günü 20:30'da Panathinaikos ile oynanacak maçta takımın başında yer alamayacak.

MARCA: "ÇİFTE HAKEM HIRSIZLIĞI"

Anadolu Efes'in, THY EuroLeague'de Bayern Münih'e kaybettiği mücadele sonrası son saniyedeki hakem kararıyla ilgili İspanyol spor gazetesi Marca'da flaş bir haber kaleme alındı.

Maçın son pozisyonunda Shane Larkin, topla içeri penetre ettikten sonra Paul Zipser ve James Gist'in müdahaleleri sonucu amacına ulaşamadı ve Bayern Münih, mücadeleyi 80-79 kazandı. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, hakemlerin faul düdüğünü çalmaması sonrası tepki göstermişti.

İşte Marca'da yer alan o hakem yazısı:

"EuroLeague'de her galibiyet önemli ancak sezonun bu noktası her galibiyet çok hayati durumda. Bayern Münih ile Anadolu Efes arasındaki mücadelenin sonucu iki takımı değil, ilk 8'de bulunan veya girmek isteyen her takımı etkiliyordu.