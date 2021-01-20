Euromos Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? Euromos Antik Kenti tarihi, hikayesi

Kiminin adını dahi duymadığı, kiminin tatili esnasında kahverengi tabelayı takip edip keşfettiği Euromos Antik Kenti Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken tarihi kalıntılardan biri. Tarihiyle, hikayesiyle sizi etkileyecek bu antik şehir hakkında merak ettikleriniz bu yazıda sizi bekliyor.
Euromos Antik Kenti Muğla İli, Milas İlçesi, Selimiye Mahallesi sınırları içinde yer alıyor. Kızılbayır dağının eteklerine yayılan Euromos Antik Kenti, Milas’a yaklaşık 12 km mesafede bulunuyor.
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Euromos, antik çağda Mylasa’dan sonra yörenin en önemli kentiymiş. Kentin adı MÖ. 5. yüzyılda “Kyramos” ya da “Hyramos” muş. Kyromos adının “Yüce Ana veya Yüce Tanrıça’nın halkı” anlamına gelen” Karama” sözcüğünden geldiği tahmin ediliyor. Kent kalıntıları çok yıpranmış ancak Asya’nın en iyi korunmuş yarım düzine tapınağından biri olan Zeus Tapınağı da Euromos'ta bulunuyor.
Büyük İskender fethi sonrası antik yerleşim sırasıyla Makedonya, Mısır ve Suriye kralları ile el değiştirmiş. M.Ö. 201-196 yılları arasında Makedonya kralı 5. Philippos'un hakimiyeti altına giren antik kent, tapınak, agora ve kent surları dahil onarımlar yapılarak antik kentin adı değiştirilmiş ve Philippoi olmuş. M.Ö. 188 de Rodos'tan Karia'ya gelen kuvvetler karşısında özgürlüğüne kavuşmasa da Mylasa ile ittifak yapmak zorunda kalmış, Apameia Anlaşmasıyla Karia’nın geri kalanı gibi Euromos da Rodoslulara bırakılmış.
AGORA
Euromos Antik Kenti'nin önemli yapılarından biri olan Agora, düz bir alanda yer alıyor. Kuzeybatı dirsekte yer alan kalp biçimli paye üzerinde yer alan ve MÖ 150 civarına tarihlendirilen Polykhares’in oğlu Kallisthenes onuruna yazılmış onur fermanı dikkat çekiyor.
EUROMOS ZEUS LEPSYNOS TAPINAĞI
Euromos’taki Zeus Lepsynos Tapınağı M.S 2. yüzyıldan kalma. Euromos, Antik Çağlarda Mylasa’dan sonra ovanın kuzey kesimini elinde tutan güçlü bir kentmiş. Tapınak, kentin dışında kalıyor.
TİYATRO
Euromos Antik Kenti tiyatrosu, MÖ 3. yüzyılın ortalarında kullanılan tipik bir Hellen tiyatrosudur. 2000 kişi kapasiteli bir tiyatrodur.
SURLAR
Tapınağın arkasındaki tepede Euromos’u kuşatan, Helenistik ve Roma dönemine ait epeyce büyük bir sahayı kaplayan surlar bulunuyor. Tapınağın kuzeyindeki kenti çeviren Hellenistik surlar kulelerle desteklenmiş. En iyi korunan bölümü tapınaktan tiyatroya giderken karşılaşılan tepenin üzerindeki kule ve duvarlar.
Euromos Antik Kenti giriş ücreti bulunmuyor. Bu antik mirası ücretsiz şekilde ziyaret edebilirsiniz.
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