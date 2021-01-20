Euromos Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? Euromos Antik Kenti tarihi, hikayesi

Kiminin adını dahi duymadığı, kiminin tatili esnasında kahverengi tabelayı takip edip keşfettiği Euromos Antik Kenti Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken tarihi kalıntılardan biri. Tarihiyle, hikayesiyle sizi etkileyecek bu antik şehir hakkında merak ettikleriniz bu yazıda sizi bekliyor.

EUROMOS ANTİK KENTİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Euromos Antik Kenti Muğla İli, Milas İlçesi, Selimiye Mahallesi sınırları içinde yer alıyor. Kızılbayır dağının eteklerine yayılan Euromos Antik Kenti, Milas’a yaklaşık 12 km mesafede bulunuyor.

Euromos Antik Kenti yol tarifi için buraya tıklayın.

EUROMOS ANTİK KENTİ HAKKINDA BİLGİ

EUROMOS ANTİK KENTİ TARİHİ

Euromos, antik çağda Mylasa’dan sonra yörenin en önemli kentiymiş. Kentin adı MÖ. 5. yüzyılda “Kyramos” ya da “Hyramos” muş. Kyromos adının “Yüce Ana veya Yüce Tanrıça’nın halkı” anlamına gelen” Karama” sözcüğünden geldiği tahmin ediliyor. Kent kalıntıları çok yıpranmış ancak Asya’nın en iyi korunmuş yarım düzine tapınağından biri olan Zeus Tapınağı da Euromos'ta bulunuyor.

Büyük İskender fethi sonrası antik yerleşim sırasıyla Makedonya, Mısır ve Suriye kralları ile el değiştirmiş. M.Ö. 201-196 yılları arasında Makedonya kralı 5. Philippos'un hakimiyeti altına giren antik kent, tapınak, agora ve kent surları dahil onarımlar yapılarak antik kentin adı değiştirilmiş ve Philippoi olmuş. M.Ö. 188 de Rodos'tan Karia'ya gelen kuvvetler karşısında özgürlüğüne kavuşmasa da Mylasa ile ittifak yapmak zorunda kalmış, Apameia Anlaşmasıyla Karia’nın geri kalanı gibi Euromos da Rodoslulara bırakılmış.