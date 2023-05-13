Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Eurovision tarihinde ilk! İkincilik alan bir ülkede düzenlenecek... Türkiye 11 yıldır katılmıyordu

Eurovision tarihinde ilk! İkincilik alan bir ülkede düzenlenecek... Türkiye 11 yıldır katılmıyordu

13.05.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa ülkelerinin katılımıyla gerçekleşen ve Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından yılda yalnızca 1 defa düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nın 67’ncisi, bu yıl İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenecek. Yarışmanın bu akşam yapılacak finalinde 26 ülke katılacak. Yarışma tarihinde ilk kez geçen yıl birinci olan ülke değil ikinci olan ülkenin ev sahipliği durumu söz konusu oldu.

Eurovision tarihinde ilk! İkincilik alan bir ülkede düzenlenecek... Türkiye 11 yıldır katılmıyordu

Eurovision Şarkı Yarışması’nda jüri ve halk oylarının ortalamasıyla liderliği alan ülke bir sonraki yıl organizasyona ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz sene, ‘Stefania’ isimli şarkıyla 439 puan alan Ukrayna, tarihin en yüksek puanını toplamış ve yarışmaya ev sahipliği yapmaya hak kazanmıştı. Ancak EBU, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna’nın ev sahipliği yapmasının riskli olduğuna karar verdi ve ev sahipliği görevi ‘Space Man’ isimli şarkısıyla geçtiğimiz yıl ikinci olan İngiltere’ye devredildi. Böylece Eurovision tarihinde ilk kez yarışma, şampiyon dışındaki bir ülkede düzenlenecek ve 67. Eurovision Şarkı Yarışması’na İngiltere’nin en büyük liman kentlerinden Liverpool ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE 11 YILDIR KATILMIYOR

Türkiye, Sertab Erener'in 2003 yılındaki zaferinden sonraki yıllarda 7 defa ilk onda yer alma başarısını gösterdi. Ancak Eurovision formatını ve jüri oylarını adaletsiz bulan Türkiye, 2012 yılından itibaren yarışmaya katılmama kararı aldı. Eurovision’a ilk olarak 1975 yılında Semiha Yankı’nın ‘Seninle bir dakika’ isimli şarkısıyla katılan Türkiye, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen yarışmada yalnızca 3 puan alabilmişti. Sonraki üç yıl yarışmaya katılmayan ülkemiz, 1978 yılında Nilüfer & Nazar’ın ‘Sevince’ isimli şarkısıyla yarışmaya geri döndü ve 12’nci oldu.

BİRİNCİLİK SERTAB ERENER İLE GELDİ

1997'de Şebnem Paker'in seslendirdiği ‘Dinle’ şarkısı ile üçüncülük kazanan Türkiye, Sertab Erener ve Demir Demirkan’ın ortak besteledikleri ‘Everyway That I Can’ adlı şarkıyla 2003 yılında Letonya’da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci oldu. Böylece Türkiye, 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği hakkını kazandı. Türkiye’de gerçekleşen yarışmada, daha önceki yıllardan çok daha farklı bir logo ve slogan kullanıldı ve Eurovision kelimesindeki ‘V’ harfine kalp şekli verilerek bu kalbin içine ev sahibi ülkenin bayrağı eklendi. Eurovision bugün hala aynı formatı sürdürmektedir. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Papa Francis'ten dikkat çeken sözler! Daha fazla cinsel ilişkiye çağırdıPapa Francis'ten dikkat çeken sözler! Daha fazla cinsel ilişkiye çağırdı
Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktıSağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı
50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı 50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı
Anahtar Kelimeler:
Eurovision

En Çok Okunan Trend Haberler

“Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi

“Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Derin göğüs dekoltesiyle eğildikçe eğildi! Frikik vermesine aldırış etmedi

Derin göğüs dekoltesiyle eğildikçe eğildi! Frikik vermesine aldırış etmedi

İlginizi Çekebilir

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.