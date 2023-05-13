Eurovision tarihinde ilk! İkincilik alan bir ülkede düzenlenecek... Türkiye 11 yıldır katılmıyordu

Eurovision Şarkı Yarışması’nda jüri ve halk oylarının ortalamasıyla liderliği alan ülke bir sonraki yıl organizasyona ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz sene, ‘Stefania’ isimli şarkıyla 439 puan alan Ukrayna, tarihin en yüksek puanını toplamış ve yarışmaya ev sahipliği yapmaya hak kazanmıştı. Ancak EBU, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna’nın ev sahipliği yapmasının riskli olduğuna karar verdi ve ev sahipliği görevi ‘Space Man’ isimli şarkısıyla geçtiğimiz yıl ikinci olan İngiltere’ye devredildi. Böylece Eurovision tarihinde ilk kez yarışma, şampiyon dışındaki bir ülkede düzenlenecek ve 67. Eurovision Şarkı Yarışması’na İngiltere’nin en büyük liman kentlerinden Liverpool ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE 11 YILDIR KATILMIYOR

Türkiye, Sertab Erener'in 2003 yılındaki zaferinden sonraki yıllarda 7 defa ilk onda yer alma başarısını gösterdi. Ancak Eurovision formatını ve jüri oylarını adaletsiz bulan Türkiye, 2012 yılından itibaren yarışmaya katılmama kararı aldı. Eurovision’a ilk olarak 1975 yılında Semiha Yankı’nın ‘Seninle bir dakika’ isimli şarkısıyla katılan Türkiye, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen yarışmada yalnızca 3 puan alabilmişti. Sonraki üç yıl yarışmaya katılmayan ülkemiz, 1978 yılında Nilüfer & Nazar’ın ‘Sevince’ isimli şarkısıyla yarışmaya geri döndü ve 12’nci oldu.

BİRİNCİLİK SERTAB ERENER İLE GELDİ

1997'de Şebnem Paker'in seslendirdiği ‘Dinle’ şarkısı ile üçüncülük kazanan Türkiye, Sertab Erener ve Demir Demirkan’ın ortak besteledikleri ‘Everyway That I Can’ adlı şarkıyla 2003 yılında Letonya’da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci oldu. Böylece Türkiye, 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği hakkını kazandı. Türkiye’de gerçekleşen yarışmada, daha önceki yıllardan çok daha farklı bir logo ve slogan kullanıldı ve Eurovision kelimesindeki ‘V’ harfine kalp şekli verilerek bu kalbin içine ev sahibi ülkenin bayrağı eklendi. Eurovision bugün hala aynı formatı sürdürmektedir. (DHA)



