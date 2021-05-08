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  4. Ev değil saray yavrusu! Özel jetle İbiza'ya giden Şeyma Subaşı yeni yazlığını paylaştı

Ev değil saray yavrusu! Özel jetle İbiza'ya giden Şeyma Subaşı yeni yazlığını paylaştı

08.05.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bitmeyen tatiliyle düşman çatlatmaya devam ediyor. Özel jetle favori mekanı İbiza'ya giden Subaşı, şimdi de yazlığını paylaştı.

Ev değil saray yavrusu! Özel jetle İbiza'ya giden Şeyma Subaşı yeni yazlığını paylaştı

Şeyma Subaşı, ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'yla yaşadığı ilişkiyle hayatımıza girdi. O günden beri de göstere göstere yaşadığı lüks hayat yüzünden ona duyulan nefret giderek büyüdü. Özel uçaklarla durmadan Miami-İbiza-Çeşme-İstanbul arası yaşayan Şeyma Subaşı, tatile doyamadı.

Şeyma Subaşı

Boşandıktan sonra bu konforlu hayatın biteceği düşünüldü ama tam tersi oldu. Bitmeyen tatillerine devam eden Şeyma Subaşı, hayat tarzını hiç değiştirmedi. Ara ara tarifeli uçaklarda görmemiz dışında, ne partisinden vazgeçti ne de festivalinden.

Özel Jetle İbiza'ya Gitti

Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yılın sonlarında Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi -Meedo- ile aşk yaşamaya başladı. Bu yılın sonunda da evlenmeyi planlıyorlar. Bu arada da, oradan oraya özel jetleriyle uçup tatil keyfi yapıyorlar. Dün gece özel jetiyle hava atan Şeyma Subaşı, nereye gittiğini söylememişti.

Şeyma Subaşı

Gördük ki, favori yerlerinden İbiza'ya gitmiş. Kesenin ağzını açıp sevgilisinin rahatı için Miami'de 4 bin metrekarelik villa alan Meedo, burada da masraftan kaçınmamış. Çift, yaz boyu İbiza'daki yazlık evlerinde vakit geçirecekmiş. Şeyma Subaşı'nın büyük bir mutlulukla paylaştığı saray yavrusu, Miami'deki evini aratmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hatun tüm dünyayı nafakaya bağlar demedi demeyin..
neden sürekli haber oluyo milli sermayeye gençliğe türk toplumuna ne verdi ödüllü bi aktrismi ünlü bi profesörmü yada mucitmi gerçi öyle olsa haber degeri olmazdı değilmi yazık yozlaşmış küflenmiş beyinlerimize.
Şeyma’nın kitabını alıp okumanın zamanı gelmiş. Kadının bir bildiği varmış, biz anlayamamışız :)

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