Ev eş anlamlısı nedir? Ev kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ev kelimesi ile aynı anlamı taşıyan birçok sözcük bulunur. Hem okunuşları hem de yazılış şekilleri açısından birçok farklı eş anlamlı kelimeye sahiptir. Zaman zaman cümle içerisinde farklı manalarda da kullanılabilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre ev kelimesinin anlamı bir ailenin oturabileceği şekilde yapılmış yapıdır. Aynı zamanda bir ailenin yaşadığı yer anlamına gelirken aile, soy ve nesil anlamlarını da karşılar.

Ev kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Evin eş anlamlısı olarak en sık kullanılan kelimelerden biri "hane"dir. Ev kelimesi birden fazla anlama geldiği için eş anlamlı kelimeleri seçerken dikkat etmek gerekir. Bu yüzden cümlenin anlamına ve bağlamına bakarak kelime seçilmelidir. Örneğin sülale ve hane aynı anlama gelmez fakat ikisi de ev kelimesinin eş anlamıdır. Sülale anlamı içeren bir cümlede hane kelimesi kullanılırsa anlatım bozukluğu olur. Ev sözcüğü yerine kullanılan diğer anlamdaş sözcükler ise aşağıda yer almaktadır.

Konut

Sülale

Aşiyan

Mülk

Dar

Hane

Evin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ev sözcüğünün eş anlamlıları cümle içerisinde birçok farklı manada kullanılabilmektedir. Evin eş anlamlıları ile örnek cümle kurmak gerekirse:

Cumartesi günü karşı konuta yalnız bir kadın taşındı.

O semtteki mülkler hem çok büyük hem de çok pahalı.

Nihayet huzurlu bir haneye kavuştum.

Sülalelerin genellikle en büyük sıkıntısı geçim derdi oluyor.

Canı sıkkındı, kimseyle görüşmek istemediği için bir süre aşiyanda tek başına kalacaktı.



