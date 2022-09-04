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  4. Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine orkestra ve vokal grubu sahne aldı!

Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine orkestra ve vokal grubu sahne aldı!

04.09.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) çerçevesinde düzenlenecek 'İEF Çim Konserleri'nde sahneye çıkması planlanan şarkıcı Gülşen'in ev hapsinde bulunması nedeniyle sahneye şarkıcının orkestra ve vokal grubu çıktı.

Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine orkestra ve vokal grubu sahne aldı!

İzmir'de 91'inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu İzmir kapsamındaki etkinlikler devam ediyor. 2- 11 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta devam edecek Çim Konserleri kapsamında yapılması planlanan Gülşen konserinde, şarkıcının ev hapsi nedeniyle sahneye çıkamadığı için Sinem Akkaya ve Fatma Gaye Biçer’den oluşan vokal grubu ve orkestrası sahne aldı.

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'GÜLŞEN KONSERİMİZE HOŞ GELDİNİZ'

Orkestra ve vokaller, Gülşen’in kliplerinden bir seçkinin gösterimi ile sahneye çıktı ve Yurtta Aşk Cihanda Aşk şarkısı ile açılış yaptı. 'Bu akşamki Gülşen konserimize hoş geldiniz' diyen vokal ekibi, 'Sizlere Gülşen’in sevgisini getirdik, hep beraber söyleyelim, biz de sevgimizi ona gönderelim" dedi.

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KONSERE BÜYÜK İLGİ

Gülşen şarkılarının seslendirildiği, kliplerinin gösterildiği konsere, fuar ziyaretçileri büyük ilgi gösterdi. Alanda toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
İzmir Gülşen konser fuar
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