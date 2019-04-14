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Ev hayali kuruyordu, parasından oldu! 'Kur yükselişini bahane etti'

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 14.04.2019 10:45 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Kadir Perik, çelik konstrüksiyondan ev yapılması için bir müteahhit firma ile 60 bin TL'ye anlaşıp, ön ödeme olarak 42 bin TL verdi. Evin yapılacağı yerdeki eski ev yıkılırken, müteahhit firma yaklaşık 1 yıldır evi yapmadı. Kadir Perik'in şikayetçi olduğu müteahhit N.G., savcılığa verdiği ifadesinde kur yükselişi nedeniyle malzeme alamadığını öne sürdü.

Ev hayali kuruyordu, parasından oldu! 'Kur yükselişini bahane etti'

Kartepe'de yaşayan Kadir Perik, 2018 yılının Mayıs ayında bir arkadaşı vasıtası ile Kayseri'de çalışan bir müteahhit N.G. ile tanıştı. Kadir Perik müteahhit ile Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Haydarlar Köyü Tuzla Mahallesi'nde bulunan evini yıkarak yerine 60 bin TL'ye prefabrik ev yapılması için anlaştı. Kadir Perik, ilk etapta 42 bin TL ödeme yaptı. Ödemenin ardından müteahhit firma, iş makineleri ile gelerek evini yıktı. Ancak aradan 1 yıl geçmesine karşın firma evi yapmadı. Bunun üzerine Kadir Perik, müteahhit N.G. hakkında Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'na ve Vergi Dairesi'ne şikayetlerde bulundu. Vergi Dairesi şikayet sonrasında müteahhit firmaya ceza kesti. Savcılık ise müteahhit firma hakkında 'Kovuşturmaya yer yoktur' şeklinde karar verdi. Müteahhit firma yetkililerinin kurlarının yükselmesi sebebiyle malzeme alamadığını ve bu yüzden inşaata başlayamadığını söylediği öğrenildi.

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EV YIKILDI, YENİ EV YAPILMADI

Firma tarafından dolandırıldığını iddia eden Kadir Perik, "Bir arkadaşımın evine Kayseri'den bir müteahhit gelmişti. Tanıştık ve o müteahhitle beraber oturup ev yapma konusunda anlaştık. Sakarya Akyazı'da bulunan bir evim vardı. O evin yenilenmesi için müteahhitle anlaştık. 60 bin TL'ye anlaşmıştık. Bunun 42 bin TL'sini verdim. Paranın geri kalanını da ev bittikten sonra verecektim. Fakat bunlar evimi yıktılar ve bir daha da uğramadılar. Beni dolandırıp, gittiler. 16 Mayıs 2018'de yıktılar evimi. O günden beri kanuni mücadelemi devam ettiriyorum. Ben onlara ulaşmaya çalıştım, fakat her arayışımda, 'Bugün geleceğim, yarın geleceğim, 10 gün sonra geleceğim' diyerek beni oyalıyor ve bir daha ulaşılmıyor. Evimi yıktılar ve bir daha gelmediler" dedi.

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'KUR YÜKSELİŞİNİ BAHANE ETTİ'

Müteahhit hakkında çeşitli yerlere şikayetlerde bulunduğunu anlatan Perik, "CİMER'e başvurdum, savcılığa başvurdum, icra müdürlüğüne başvurdum. Hiçbirinden bir sonuç alamadım. Çünkü üzerlerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı yok. Mal varlıklarını başka şahısların üzerine yapmışlar. Hesaplarını başka şahısların üzerlerine aktarıyorlar. Bu şahıslar Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verilmeye çağrıldı. Savcılık tarafından, 'Neden yapmıyorsunuz?' diye sorulunca, Euro ve Dolar kurundaki artıştan dolayı malzeme alamadıklarını söylemişler. Benim evimi yıktıkları zaman döviz kuru yüksek değil miydi? Ben 1 senedir bu şahıslara ulaşamıyorum. Evim yıkılmış bir vaziyette, şu anda mağdurum. Benim hastam da var. Bütün yetkili kurumların bu olayla ilgilenmesini istiyorum. Ne yaptıysam bir türlü başaramadım, gidebileceğim bir kapı kalmadı" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kocaeli Kartepe

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