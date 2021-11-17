Paket cipslerle vedalaşın! Az yağlı bol baharatlı ev yapımı çıtır çıtır cips tarifi

Televizyon karşısında yemelik, sağlıklı ve çıtır çıtır bir cips tarifi ile geldik. Lezzetiyle paket cipsleri aratmayacak, az yağlı, bol baharatlı cipslerinizi artık kendi evinizde kolayca hazırlayabilir; gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz.
MALZEMELER
2 tane hazır yufka
Bir çay bardağı ılık su
2 çorba kaşığı mısır unu
Bir çay bardağı ayçiçeği yağı
2 çorba kaşığı salça (tercihe göre biber ve domates karışık olabilir.)
Rendelenmiş soğan suyu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı nane
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
Uygun bir karıştırma kabı içerisine su, salça, karabiber, mısır unu, kekik, soğan suyu, nane, tuz, ayçiçeği yağı, kimyon, pul biberi alın.
Tüm malzemeleri birbirleri ile güzelce karıştırın.
Yufkalardan birini mutfak tezgahınızın üzerine alın.
Yuvarlak formdaki yufkanın yarısına hazırlanan salçalı baharattan sürün. Bunun için yumurta fırçasından yardım alın ve yufkayı yırtmadan sosu güzelce yedirin.
Yufkanın diğer yarısını sos sürülen kısmın üzerine tam kapatın ve soslayın.
Ardından yufkanın tersini çevirin ve bu kısma da hazırlanan sostan sürün.
Her tarafı güzelce soslanan kat kat yufkayı önce karelere, ardından üçgenlere kesin. Burada istediğiniz boyutu kendiniz ayarlayın.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisini alın ve hazırlanan üçgenleri tepsiye yerleştirin.
Hazırlanan cipsleri ilk olarak 5 dakika boyunca 180 derece fırında pişirin.
Tam çıtırlık elde edebilmek için fırınınızın sıcaklık ayarını 120 dereceye ayarlayın. Bu şekilde 3-5 dakika kurutun.
MALZEMELER
Mayonez
Ranch sos
HAZIRLANIŞI
Üç çorba kaşığı yoğurt, bir çorba kaşığı mayonez ve iki çorba kaşığı ranch sosu bir karıştırma kabının içerisine alın.
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