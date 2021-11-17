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Paket cipslerle vedalaşın! Az yağlı bol baharatlı ev yapımı çıtır çıtır cips tarifi

17.11.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hadi, güzel bir film izleyelim!" dediğimiz an, elimizde bir kâse dolusu cips beliriveriyor ama biliyoruz ki paket gıdaların, hazır atıştırmalıkların sonrası hep pişmanlık. Yine de mis gibi baharatlı, çıtır çıtır bir cips olmadan o filmin tadı çıkmıyorsa evde kendi cipsinizi yapmayı deneyebilirsiniz. Ev yapımı cipsimize bonus olarak lezzetli bir sos tarifini de hemen aşağıya ekliyoruz.

Paket cipslerle vedalaşın! Az yağlı bol baharatlı ev yapımı çıtır çıtır cips tarifi

Televizyon karşısında yemelik, sağlıklı ve çıtır çıtır bir cips tarifi ile geldik. Lezzetiyle paket cipsleri aratmayacak, az yağlı, bol baharatlı cipslerinizi artık kendi evinizde kolayca hazırlayabilir; gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz.

EV YAPIMI CİPS TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 tane hazır yufka

  • Bir çay bardağı ılık su

  • 2 çorba kaşığı mısır unu

  • Bir çay bardağı ayçiçeği yağı

  • 2 çorba kaşığı salça (tercihe göre biber ve domates karışık olabilir.)

  • Rendelenmiş soğan suyu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı nane

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kimyon

HAZIRLANIŞI

  • Uygun bir karıştırma kabı içerisine su, salça, karabiber, mısır unu, kekik, soğan suyu, nane, tuz, ayçiçeği yağı, kimyon, pul biberi alın.

  • Tüm malzemeleri birbirleri ile güzelce karıştırın.

  • Yufkalardan birini mutfak tezgahınızın üzerine alın.

  • Yuvarlak formdaki yufkanın yarısına hazırlanan salçalı baharattan sürün. Bunun için yumurta fırçasından yardım alın ve yufkayı yırtmadan sosu güzelce yedirin.

  • Yufkanın diğer yarısını sos sürülen kısmın üzerine tam kapatın ve soslayın.

  • Ardından yufkanın tersini çevirin ve bu kısma da hazırlanan sostan sürün.

  • Her tarafı güzelce soslanan kat kat yufkayı önce karelere, ardından üçgenlere kesin. Burada istediğiniz boyutu kendiniz ayarlayın.

  • Yağlı kağıt serili fırın tepsisini alın ve hazırlanan üçgenleri tepsiye yerleştirin.

  • Hazırlanan cipsleri ilk olarak 5 dakika boyunca 180 derece fırında pişirin.

  • Tam çıtırlık elde edebilmek için fırınınızın sıcaklık ayarını 120 dereceye ayarlayın. Bu şekilde 3-5 dakika kurutun.

  • Hazırlanan tüm yufkalar bir fırın tepsisine sığmayacağı için aynı işlemi yufkalar bitene kadar tekrarlayın.

BONUS: CİPSİN KEYFİ DİP SOSSUZ ÇIKMAZ!

MALZEMELER

  • Mayonez

  • Ranch sos

  • Yoğurt

HAZIRLANIŞI

  • Üç çorba kaşığı yoğurt, bir çorba kaşığı mayonez ve iki çorba kaşığı ranch sosu bir karıştırma kabının içerisine alın.

  • Ardından iyice çırpın ve cipslerinizin yanında servis edin.
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