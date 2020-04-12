Ev Yapımı dizisinden rekor denemesi! Ev Yapımı yeni bölüm ne zaman?

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Ev Yapımı dizisi, yine ses getirecek bir ilke imza atacak.

Perşembe günleri ekrana gelen dizinin bu hafta iki bölümü birden seyircilerle buluşacak. Senaryosunu Birol Güven’in kaleme aldığı Ev Yapımı dizisinin oyuncuları, iki bölümü aynı anda çekmek için günlerdir hummalı bir çalışma içerisindeler.

Bu hafta bir rekor denemesi yaptıklarını söyleyen Birol Güven “Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde, dışarıdan hiçbir teknik ve ekipman yardımı alamadığımız günlerde iki bölüm çekiyoruz. Hepimiz evdeyiz; tüm ekip arkadaşlarım çok çalışıyor. Amacımız sizleri gülümsetmek” diyor.





