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    4. Ev yapımı domates konservesi tarifi: Ev yapımı domates konservesi nasıl yapılır?

    Ev yapımı domates konservesi tarifi: Ev yapımı domates konservesi nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    14.08.2024 16:04
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    Kimi yaz ayları boyunca kim de yazın bitmesine doğru kış hazırlıklarına başlar. Mevsiminde tezgahlarda taze taze bulabileceğiniz meyvelerle, sebzelerle çeşit çeşit reçeller, turşular yapabileceğiniz gibi ev yapımı domates konserveleri de hazırlayabilirsiniz. İşte ev yapımı domates konservesi tarifimiz!

    Ev yapımı domates konservesi tarifi: Ev yapımı domates konservesi nasıl yapılır?
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    Kaç kavanoz 6
    Hazırlık Süresi 60dk
    Pişirme Süresi 60dk
    Kalori/100gram 30kal

    Siz de ev yapımı domates konserveleri hazırlayarak uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

    konserve2

    Aşağıda gördüğünüz tarif aşamaları ve malzemeler ile lezzetli konserveler hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 5 kilo domates
    • 1 kaşık tuz
    • 1 kaşık şeker
    • Yarım çay bardağı yağ

    TARİF

    • Domatesleri soyun ve küp küp doğrayın.
    • Derin bir tencereye domatesleri elinizde sıkarak koyun.
    • Diğer malzemeleri de ekleyin ve kaynatın.
    • 1 saat kadar pişirin.
    • Sıcağa dayanıklı kavanozlara paylaştırın.
    • Ağzını sıkıca kapattığınız kavanozları ters çevirin.
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    domates konserve tarif
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