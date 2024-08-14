Ev yapımı domates konservesi tarifi: Ev yapımı domates konservesi nasıl yapılır?

Kimi yaz ayları boyunca kim de yazın bitmesine doğru kış hazırlıklarına başlar. Mevsiminde tezgahlarda taze taze bulabileceğiniz meyvelerle, sebzelerle çeşit çeşit reçeller, turşular yapabileceğiniz gibi ev yapımı domates konserveleri de hazırlayabilirsiniz. İşte ev yapımı domates konservesi tarifimiz!
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