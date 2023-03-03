Ev yapımı gevrek sokak simidi tarifi! Evde simit nasıl yapılır?

Simit ve çay vazgeçilmezim diyorsanız evde sokak simidi tarifine bir şans vermeniz gerekiyor. Evde yapılan simidin gevrekliğine çok şaşıracaksınız. Sıcacık simitler hem sizin hem de sevdiklerinizin favorisi olacak.

MALZEMELER 1,5 su bardağı ılık su

1,5 çay kaşığı instant maya

1,5 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4 - 4,5 su bardağı un

Üzeri İçin:

1 çay bardağı sıcak su

1 çay bardağı pekmez

1 kase susam (kavrulmuş)

TARİF Derin bir kabın içerisine ılık su, maya ve şekeri koyun güzelce karıştırıp 5 dakika bekletin.

Karıştırma kabına unu ve tuzu koyup karıştırın ve mayalı karışımı üzerine dökün. Mikser ile ya da elinizde yoğurun ve ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edin.

Üzerini streç filmle ya da nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalanmaya bırakın. Ardından tezgaha alın ve bezelere ayırın.

Bezelerin her birini rulo şeklinde uzatın.

İkisini birbirine örgü biçimde sarın.

Ardından uçlarını birleştirin.

Suyla pekmezi karıştırarak açın.

Hazırladığınız simitleri önce pekmezli suya batırın.

Ardından susama bulayın.

Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine alın. 240 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar ortalama 25 dakika kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!

