YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Hamur İşi Tarifleri
  4. Ev yapımı gevrek sokak simidi tarifi! Evde simit nasıl yapılır?

Ev yapımı gevrek sokak simidi tarifi! Evde simit nasıl yapılır?

03.03.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Simit en sevilen sokak lezzetlerinden. Gevrek simitler kahvaltıların yıldızı olarak görülüyor. Bu lezzet evde yapıldığında simidin mis gibi kokusu tüm evi sarıyor. Enfes sokak simidi nasıl yapılır merak ediyorsanız bu simit tarifini deneyebilirsiniz.

Ev yapımı gevrek sokak simidi tarifi! Evde simit nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç adet 6
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon 169kal

Simit ve çay vazgeçilmezim diyorsanız evde sokak simidi tarifine bir şans vermeniz gerekiyor. Evde yapılan simidin gevrekliğine çok şaşıracaksınız. Sıcacık simitler hem sizin hem de sevdiklerinizin favorisi olacak.

MALZEMELER

  • 1,5 su bardağı ılık su
  • 1,5 çay kaşığı instant maya
  • 1,5 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 4 - 4,5 su bardağı un
  • Üzeri İçin:
  • 1 çay bardağı sıcak su
  • 1 çay bardağı pekmez
  • 1 kase susam (kavrulmuş)

TARİF

  • Derin bir kabın içerisine ılık su, maya ve şekeri koyun güzelce karıştırıp 5 dakika bekletin.
  • Karıştırma kabına unu ve tuzu koyup karıştırın ve mayalı karışımı üzerine dökün. Mikser ile ya da elinizde yoğurun ve ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edin.
  • Üzerini streç filmle ya da nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalanmaya bırakın. Ardından tezgaha alın ve bezelere ayırın.
  • Bezelerin her birini rulo şeklinde uzatın.
  • İkisini birbirine örgü biçimde sarın.
  • Ardından uçlarını birleştirin.
  • Suyla pekmezi karıştırarak açın.
  • Hazırladığınız simitleri önce pekmezli suya batırın.
  • Ardından susama bulayın.
  • Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine alın. 240 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar ortalama 25 dakika kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pastane ay çöreği tarifi! Herkes tarifini isteyecek Pastane ay çöreği tarifi! Herkes tarifini isteyecek
Anahtar Kelimeler:
simit tarifi sokak simidi tarifi simit evde simit tarifi evde simit nasıl yapılır tarifi

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Eski kocası paylaşınca kendisini tutamadı!

Eski kocası paylaşınca kendisini tutamadı!

Büyük şok! Yayından kaldırıldı... Para cezası

Büyük şok! Yayından kaldırıldı... Para cezası

Görüntülenince rahatsız olup tepki gösterdi! "Neden çekiyorsunuz?"

Görüntülenince rahatsız olup tepki gösterdi! "Neden çekiyorsunuz?"

Hasan Can Kaya'yı sinirlendiren soru! "O kadar düşük zekalı bir eleştiri ki... Sinirleniyorum"

Hasan Can Kaya'yı sinirlendiren soru! "O kadar düşük zekalı bir eleştiri ki... Sinirleniyorum"

Geleneksel mısır ekmeği tarifi! Evde mısır ekmeği nasıl yapılır?

Geleneksel mısır ekmeği tarifi! Evde mısır ekmeği nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.