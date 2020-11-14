MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eva Mendes'ten şaşırtan fotoğraf

Eva Mendes'ten şaşırtan fotoğraf

14.11.2020 11:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eva Mendes'ten şaşırtan fotoğraf

Ünlü oyuncu Eva Mendes'in güzel kalmak için başvurduğu yöntemi yansıtan bir fotoğraf hayranlarını adeta şoke etti.

Eva Mendes, 'mono-threading' adı verilen göz yaşartıcı cilt gerdirme tekniğini yaptırdığını duyurdu.

avalon-0537826401

Instagram hesabından tuhaf süreci gösteren bir fotoğraf paylaşan Mendes, "Burada, biraz mono-threads yaptırıyorum. İlgilenirseniz sonuçları sizinle paylaşacağım" yazdı.

avalon-0533402592

Mono-thread yönetimi, uygulanan alanı kaldırması ve sıkılaştırması için çözünebilir sentetik ipliklerin kanüller (çok ince iğne) vasıtasıyla cilde yerleştirilmesiyle gerçekleştiriliyor.

avalon-0540718974

İpliklerin cildin daha genç görünmesini sağlayan kolajen üretimini tetiklediği düşünülüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Kanser hastalarına saçlarını bağışladıKanser hastalarına saçlarını bağışladı
Yaşına inanamayacaksınız! Vücudu hala 20'lik...Yaşına inanamayacaksınız! Vücudu hala 20'lik...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'

'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti

TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti

Yılın aşk bombası! Gözlerden uzak şekilde...

Yılın aşk bombası! Gözlerden uzak şekilde...

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı! Son hali inanılmaz...

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı! Son hali inanılmaz...

Diğer Haberler

Kırmızı Oda ekrandaydı... 13 Kasım 2020 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...

Lauren Goodger'dan dikkat çeken elbise! Hayal gücüne yer bırakmadı

Hayal gücüne yer bırakmadı

Duygu Sarışın kanser hastalarına saçlarını bağışladı

Kanser hastalarına saçlarını bağışladı

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde açıkladı

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde açıkladı

Mehmet Akif Alakurt bu defa da takipçisini ölümle tehdit etti!

Her hareketi olay! Bu defa da takipçisini ölümle tehdit etti

İbrahim Tatlıses'in gözyaşlarını tutamadı! O soruyu ilk kez bu kadar net açıkladı

Gözyaşlarını tutamadı! İlk kez bu kadar net açıkladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.