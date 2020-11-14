Eva Mendes'ten şaşırtan fotoğraf

Eva Mendes, 'mono-threading' adı verilen göz yaşartıcı cilt gerdirme tekniğini yaptırdığını duyurdu.
Instagram hesabından tuhaf süreci gösteren bir fotoğraf paylaşan Mendes, "Burada, biraz mono-threads yaptırıyorum. İlgilenirseniz sonuçları sizinle paylaşacağım" yazdı.
Mono-thread yönetimi, uygulanan alanı kaldırması ve sıkılaştırması için çözünebilir sentetik ipliklerin kanüller (çok ince iğne) vasıtasıyla cilde yerleştirilmesiyle gerçekleştiriliyor.
İpliklerin cildin daha genç görünmesini sağlayan kolajen üretimini tetiklediği düşünülüyor.
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