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Evan Rachel Wood'den korkunç açıklama! "Marilyn Manson 8 yaşındaki oğluma tecavüzle tehdit etti"

07.12.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li ünlü rock yıldızı Marilyn Manson'a yönelik cinsel istismar suçlamaları yeniden gündeme geldi. Oyuncu Evan Rachel Wood, şarkıcı Marilyn Manson tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıkladı. Wood, ayrıca Manson'ın kendisini '8 yaşındaki oğluna tecavüz etmekle' tehdit ettiğini söyledi.

Evan Rachel Wood'den korkunç açıklama! "Marilyn Manson 8 yaşındaki oğluma tecavüzle tehdit etti"

ABD’li ünlü rock şarkıcısı Marilyn Manson beş kadına cinsel istismar ve şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmiş, aralarında eski nişanlısı olan oyuncu Evan Rachel Wood’un da bulunduğu beş kadın tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı.

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Cinsel taciz iddialarının ardı arkası kesilmezken, Evan Rachel Wood, Manson’la yaşadığı ilişkiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Wood’un iddiaları ise uluslararası kamuoyuna bomba gibi düştü.

MAHKEME KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından yeni ortaya çıkarılan mahkeme belgelerine göre Marilyn Manson, kendisini cinsel saldırı ve seks ticareti yapmakla suçlayan kadınların ailelerini tehdit etti.

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Mahkeme kayıtlarına göre, Rock müzisyeni, Westworld oyuncusu ve eski kız arkadaşı Evan Rachel Wood’a ‘8 yaşındaki oğluna tecavüz edeceğini’ bile söyledi. Wood ise, ‘O zaman ve şimdi bile tehdidini ciddiye aldım’ dedi.

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GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Manson’ın tehditleri, 34 yaşındaki Wood’u Los Angeles’taki evinin etrafında güvenlik önlemlerini sıkılaştırmasına neden oldu. Wood’un evini kurşun geçirmez pencelerle yenilediği, çelik kapı ve güvenlik çiti kurduğu belirtildi.

Mahkeme kayıtlarında Wood’un “Geceleri saldırı köpeklerini ve güvenlik görevlilerini araştırıyorum” sözleri yer aldı. Wood’un ayrıca, ‘(Manson)’ın insan kaçakçılığına ve küçük çocukların cinsel istismarına karıştığını yeni öğrendim. Bekleyen ceza soruşturmasıyla birlikte bu yeni gelişmeler, Los Angeles’ta çocuğumuzun güvenliği konusunda beni çok endişelendiriyor.” ifadeleri de mahkeme kayıtlarında yer aldı.
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KORKUDAN TAŞINDIĞINI AÇIKLADI

Wood, Manson’dan korktuğu ve Tennessee’deki hayatın daha yavaş temposunu sevdiği için California’dan ayrılmak istediğini söyledi.

Wood, Manson’ı ‘suçlu olduğu iddia edilen kişi’ olarak tanımladı ve ismini kullanmadı. “Suçlu olduğu iddia edilen kişiden son derece korkuyorum” dedi. “Ellerinde ciddi, travmatik fiziksel ve duygusal yaralanmalara maruz kaldım ve bana, oğlumuza ve ailemin üyelerine zarar vererek ifade verdiğim için benden intikam almasından korkuyorum.” Wood’un, 52 yaşındaki Manson aleyhindeki iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Manson yine sessizliğini korudu.
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Son olarak ‘Westworld' dizisinde oynayan oyuncu Evan Rachel Wood, daha önce de Instagram hesabından bir açıklama yayınlayarak geçmiş yıllarda uğradığı cinsel istismarın failinin Marilyn Manson olduğunu açıklamıştı.

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Evan Rachel Wood
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kimmiş bu diye baktım..(adını marilyn monroe ve seri katil charles manson dan almış)ıslayıp ıslayıp her gün döveceğin bir tip.

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