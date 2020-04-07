Evcil hayvanlar koronavirüsü insandan insana aktarabilir mi?

Miller, evcil hayvanların tüylerinin bir taşıyıcı görevi görebileceğini, Covid-19 pozitif biriyle temas eden bir hayvana dokunulduğu takdirde virüsün o kişiye geçebileceğini, ancak bunun düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.



Veteriner Dr. Scott Miller

Geçtiğimiz günlerde New York hayvanat bahçesindeki bir kaplanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla ilgili olarak Dr. Miller, kaplanın solunumda sıkıntı, ishal gibi bazı koronavirüs semptomları gösterdiğini söyledi ve Belçika’da da evcil bir kedinin koronavirüs semptomları gösterdiğini hatırlatarak hem kedinin hem de sahibinin testlerinin pozitif olduğunu ve iyileşme sürecinde olduklarını ekledi.



New York’taki Bronx Hayvanat Bahçesi’nde bir kaplana yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Ney York Hayvanat Bahçesi’nde koronavirüs testi pozitif olan kaplan, ABD içinde bilinen ilk hayvan vakası.

4 yaşındaki Nadia isimli kaplanın haricinde altı aslan ve kaplanın da Bronx Hayvanat Bahçesi’nde hasta oldukları kayıtlara geçti. Hasta olduğu belirtilen aslan ve kaplanların iyileşme göstermesi bekleniyor. Hayvanat bahçesi, 16 Mart’tan bu yana ziyarete kapalı. Şubat ayında Hong Kong’da evcil bir köpeğin düşük seviyede virüse yakalandığı, ancak virüsün hayvandan insana bulaşmadığı kayıtlara geçmişti.