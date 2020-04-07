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Evcil hayvanlar koronavirüsü insandan insana aktarabilir mi?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

İngiliz veteriner Dr. Scott Miller, katıldığı bir televizyon programında evcil hayvanların insanlara koronavirüs bulaştırıp bulaştırmayacağına yönelik soruları yanıtladı. Veteriner hekim Scott Miller doğrudan hayvanlardan virüs kapılamayacağını söyledi. Ancak hayvanların sahip oldukları tüylerin, insanlar arası virüs aktarımı için taşıyıcı olarak görev görebileceğini belirtti.

Evcil hayvanlar koronavirüsü insandan insana aktarabilir mi?

Miller, evcil hayvanların tüylerinin bir taşıyıcı görevi görebileceğini, Covid-19 pozitif biriyle temas eden bir hayvana dokunulduğu takdirde virüsün o kişiye geçebileceğini, ancak bunun düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

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Veteriner Dr. Scott Miller

Geçtiğimiz günlerde New York hayvanat bahçesindeki bir kaplanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla ilgili olarak Dr. Miller, kaplanın solunumda sıkıntı, ishal gibi bazı koronavirüs semptomları gösterdiğini söyledi ve Belçika’da da evcil bir kedinin koronavirüs semptomları gösterdiğini hatırlatarak hem kedinin hem de sahibinin testlerinin pozitif olduğunu ve iyileşme sürecinde olduklarını ekledi.

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New York’taki Bronx Hayvanat Bahçesi’nde bir kaplana yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Ney York Hayvanat Bahçesi’nde koronavirüs testi pozitif olan kaplan, ABD içinde bilinen ilk hayvan vakası.

4 yaşındaki Nadia isimli kaplanın haricinde altı aslan ve kaplanın da Bronx Hayvanat Bahçesi’nde hasta oldukları kayıtlara geçti. Hasta olduğu belirtilen aslan ve kaplanların iyileşme göstermesi bekleniyor. Hayvanat bahçesi, 16 Mart’tan bu yana ziyarete kapalı. Şubat ayında Hong Kong’da evcil bir köpeğin düşük seviyede virüse yakalandığı, ancak virüsün hayvandan insana bulaşmadığı kayıtlara geçmişti.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN HAYVAN SAHİPLERİNE ÖNERİLER;

  • Tıpkı diğer insanlarla olduğu gibi, hayvan sahipleri ile aranıza sosyal mesafe koyun.

  • Diğer insanların evcil hayvanıyla fiziksel temas kurmayın

  • Başka insanların, evcil hayvanınızla fiziksel temas kurmasına izin vermeyin

  • Hayvanlarınızla fiziksel temas kurmadan önce ve kurduktan sonra ellerinizi yıkayın ve ellerinizle yüzünüze dokunmayın

  • Gerekli olmayan veteriner ziyaretleri yapmayın

  • Koronavirüse yakalanmanız durumunda evcil hayvanlarınızla ilgilenecek bir yakınınız olsun

  • Başkalarının evcil hayvanlarını gezdirmek gibi bir işiniz varsa, hayvanı alırken veya teslim ederken aranızda iki metre bulunmasına dikkat edin.


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