YEMEK

Evde çikolata nasıl yapılır? İşte çikolata tarifi

Betül Kurucu Betül Kurucu
İÇERİK HABERLERİ  | 21.07.2019 10:44 | Son Güncelleme

Yenince mutluluk verdiği bilinen ve onlarca kişinin vazgeçilmezi arasında bulunan çikolata genellikle marketlerden alınarak hazır olarak tüketilse de evde usta elleri aratmayacak oldukça sağlıklı çikolatalar hazırlamanız mümkün. İşte oldukça pratik ve rafine şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz lezziz ev yapımı çikolata tarifi...

Evde çikolata nasıl yapılır? İşte çikolata tarifi

Tatlı söz konusu olduğunda akla ilk gelenler arasında yer alan çikolata hem küçükler, hem de büyükler için vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Sağlık açısından mucizevi faydalara sahip olduğu kanıtlanan çikolatanın kanserle mücadelede bile rol oynadığı görüldü. Kalp krizinin önüne geçmenin yanı sıra güçlü antioksidan kaynağı olarak da görülen çikolata hem tadıyla hem de faydalarıyla pek çok kişinin vazgeçilmezi olmaya devam edecek gibi görünüyor. Ancak dışarıdan hazır olarak almaya alışkın olduğumuz çikolataların işlem görmüş ve paketlenmiş haliyle pek de sağlıklı olduğunu söylemek mümkün değil. Peki bu durumda ne yapmalıyız?

'Çikolatadan ne olursa olsun vazgeçemem' diyorsanız sizin için oldukça sevindirici bir haber verelim. Tamamen doğal malzemelerle evde hazırlayacağınız çikolatalarla hem lezzeti daha fazla hem de malzemesi daha bol olan sağlıklı tatlar elde etmeniz mümkün. Hem de rafine şeker kullanmadan! İşte sizin için pratik bir çikolata tarifi:

EVDE ÇİKOLATA YAPIMI

Malzeme Listesi:

1 kase toz kakao
1 kase kakao yağı
3 tatlı kaşığı bal
2 kase hindistan cevizi
2 tatlı kaşığı vanilya
1/2 kase yağ

(2 Kişilik - 30 dakika)

Hazırlanışı:

1-Kakao yağını kapta eritin ve kabı suyun içinde bekletin. Birkaç dakika dinlenmesine izin verin.

2-Erttiğiniz kakao yağına toz kakao ve 2 kaşık bal ekleyerek karıştırın.

3-Çikolatanın yarısını kalıba dökün ve buzlukta soğumaya bırakın. Çikolatanın dolgusunu hazırlayamaya başlayın.

4-Hindistan cevizi, 1 kaşık bal, vanilya ve yağı bir kapta iyice karıştırın.

5-Dondurduğunuz çikolata kalıplarının üzerine dolgu maddesinden göz kararı koyun ve kalan çikolata ile üzerlerini kapatın.

6-Buzlukta dondurun ve kalıptan çıkartarak servis yapın.


PARTNER Instagramda yeni dönem! Beğeniler artık... Instagramda yeni dönem! Beğeniler artık...
İşte turistlerin vazgeçilmez lezzetiİşte turistlerin vazgeçilmez lezzeti
O yiyecekleri sakın tüketmeyin!O yiyecekleri sakın tüketmeyin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çikolata çikolata tarifi

En Çok Okunan Haberler

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

İlk imza sevgilisi için!

İlk imza sevgilisi için!

'Askerlik nasıl geçti' sorusuna fotoğraflı yanıt

'Askerlik nasıl geçti' sorusuna fotoğraflı yanıt

Ağız kokusunu önlemeye yardımcı olacak 4 ipucu

Ağız kokusunu önlemeye yardımcı olacak 4 ipucu

Geçen hafta evlilik teklifi aldı bu hafta ayrıldı

Geçen hafta evlilik teklifi aldı bu hafta ayrıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir suşi ile tanıştı

Japon yemek kültürü o kente de taşındı

Ünü sınırları aşan lezzet: Sebzeli Bodrum döneri

İşte turistlerin vazgeçilmez lezzeti

'Gıda katkı maddeleri tat bağımlılığı yapıyor'

O yiyecekleri sakın tüketmeyin!

Ağız kokusunu önlemeye yardımcı olacak 4 ipucu

Ağız kokusunu önlemeye yardımcı olacak 4 ipucu

Nallıhan’da tarhana ayı başladı

Faydası saymakla bitmiyor' 'Zayıflamak için tercih ediliyor'

Uzmanlardan gıda zehirlenmesi uyarısı geldi

Uzmanlardan gıda zehirlenmesi uyarısı geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.