Evde çikolata nasıl yapılır? İşte çikolata tarifi

Tatlı söz konusu olduğunda akla ilk gelenler arasında yer alan çikolata hem küçükler, hem de büyükler için vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Sağlık açısından mucizevi faydalara sahip olduğu kanıtlanan çikolatanın kanserle mücadelede bile rol oynadığı görüldü. Kalp krizinin önüne geçmenin yanı sıra güçlü antioksidan kaynağı olarak da görülen çikolata hem tadıyla hem de faydalarıyla pek çok kişinin vazgeçilmezi olmaya devam edecek gibi görünüyor. Ancak dışarıdan hazır olarak almaya alışkın olduğumuz çikolataların işlem görmüş ve paketlenmiş haliyle pek de sağlıklı olduğunu söylemek mümkün değil. Peki bu durumda ne yapmalıyız?
'Çikolatadan ne olursa olsun vazgeçemem' diyorsanız sizin için oldukça sevindirici bir haber verelim. Tamamen doğal malzemelerle evde hazırlayacağınız çikolatalarla hem lezzeti daha fazla hem de malzemesi daha bol olan sağlıklı tatlar elde etmeniz mümkün. Hem de rafine şeker kullanmadan! İşte sizin için pratik bir çikolata tarifi:
EVDE ÇİKOLATA YAPIMI
Malzeme Listesi:
1 kase toz kakao
1 kase kakao yağı
3 tatlı kaşığı bal
2 kase hindistan cevizi
2 tatlı kaşığı vanilya
1/2 kase yağ
(2 Kişilik - 30 dakika)
Hazırlanışı:
1-Kakao yağını kapta eritin ve kabı suyun içinde bekletin. Birkaç dakika dinlenmesine izin verin.
2-Erttiğiniz kakao yağına toz kakao ve 2 kaşık bal ekleyerek karıştırın.
3-Çikolatanın yarısını kalıba dökün ve buzlukta soğumaya bırakın. Çikolatanın dolgusunu hazırlayamaya başlayın.
4-Hindistan cevizi, 1 kaşık bal, vanilya ve yağı bir kapta iyice karıştırın.
5-Dondurduğunuz çikolata kalıplarının üzerine dolgu maddesinden göz kararı koyun ve kalan çikolata ile üzerlerini kapatın.
6-Buzlukta dondurun ve kalıptan çıkartarak servis yapın.
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