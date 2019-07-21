Evde çikolata nasıl yapılır? İşte çikolata tarifi

Tatlı söz konusu olduğunda akla ilk gelenler arasında yer alan çikolata hem küçükler, hem de büyükler için vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Sağlık açısından mucizevi faydalara sahip olduğu kanıtlanan çikolatanın kanserle mücadelede bile rol oynadığı görüldü. Kalp krizinin önüne geçmenin yanı sıra güçlü antioksidan kaynağı olarak da görülen çikolata hem tadıyla hem de faydalarıyla pek çok kişinin vazgeçilmezi olmaya devam edecek gibi görünüyor. Ancak dışarıdan hazır olarak almaya alışkın olduğumuz çikolataların işlem görmüş ve paketlenmiş haliyle pek de sağlıklı olduğunu söylemek mümkün değil. Peki bu durumda ne yapmalıyız?

'Çikolatadan ne olursa olsun vazgeçemem' diyorsanız sizin için oldukça sevindirici bir haber verelim. Tamamen doğal malzemelerle evde hazırlayacağınız çikolatalarla hem lezzeti daha fazla hem de malzemesi daha bol olan sağlıklı tatlar elde etmeniz mümkün. Hem de rafine şeker kullanmadan! İşte sizin için pratik bir çikolata tarifi:

EVDE ÇİKOLATA YAPIMI

Malzeme Listesi: