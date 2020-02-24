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  4. 'Evde çıplak dolaşıyor' iddialarına Murat Boz'dan açıklama geldi

'Evde çıplak dolaşıyor' iddialarına Murat Boz'dan açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 09:43 | Son Güncelleme

Caroline Yılmaz, TV 8,5’ta yayınlanan 'Caroline Show' adlı programında Ekin Uzunlar, Irmak Arıcı ve gazeteci Salih Keçeci’yi konuk etti.

'Evde çıplak dolaşıyor' iddialarına Murat Boz'dan açıklama geldi

Yılmaz, İstanbul’da bir rezidansın 17’nci katında oturduğunu ve gizli bir hayranının devamlı kendisine drone gönderdiğini açıkladı. Yılmaz ayrıca Murat Boz ile komşu olduğunu söyledi: “Murat Boz’un ev hallerine çok sık şahit oluyorum. Evde sık sık arkadaşlarıyla parti veriyor. Üstü çıplak dolaşıyor. Buzdolabından elma alıp yiyor. Sonra kahve içiyor, geriniyor, esniyor.”

MURAT BOZ'DAN AÇIKLAMA

Hakkında çıkan bu haberler üzerine Murat Boz Instagram hesabının hikaye bölümünden bir açıklama yayınladı.

İşte Murat Boz'un açıklaması:

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Anahtar Kelimeler:
Caroline Show, Caroline yılmaz, Murat Boz,

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