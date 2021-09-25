Parmaklarınızı yiyeceksiniz! Lezzetli mi lezzetli bir çıtır mini pide tarifi

Türk pizzası olarak adını dünyanın dört bir yanında duyuran pide, lezzeti ve binbir çeşidi sayesinde popülerliğini hiçbir zaman yitirmiyor. Hatta öyle seviliyor ki, evlerde de yapılmaya çalışılıyor. Çünkü pideyi evde yapmanın avantajları da çok! Örneğin; iç harcını ve baharatını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Peki evde mini pide nasıl yapılır? Gerekli malzemeler neler? İşte bu sorulara cevap olan mükemmel mini pide tarifi!

EVDE MİNİ PİDE TARİFİ

MALZEMELER

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 paket maya

2 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 su bardağı ılık su

Kıyma harcı için:

500 gram kıyma

Birer adet yeşil biber, kırmızı biber, soğan

Birer tatlı kaşığı domates ve biber salçası

Karabiber

Pul biber

Toz kırmızı biber

Tuz

1 yemek kaşığı sıvı sağ

Üzeri ve kenarları için:

Yumurta sarısı

Tereyağı

HAZIRLANIŞI

Öncelikle pide hamuru için unu yoğurma kabına alıp ortasını çukurlaştırıyoruz. Maya, tuz, toz şeker ve suyumuzu bu çukura döküyoruz.

Kenardaki unları alarak yoğurmaya başlıyoruz. Hamur, yumuşak ve ele yapışan bir kıvama geldiğinde duruyoruz. Kabın üzerini streç film ve bezle örterek 30 dakika hamurun mayalanmasını bekliyoruz.

Hamur mayalanırken kıymalı harcı hazırlamaya başlayabilirsiniz. Doğradığımız kırmızı ve yeşil biberi, pul biberi, toz kırmızı biberi, karabiberi, domates ve biber salçasını, tuzu ve sıvı yağı kıymaya katıp güzelce karıştırıyoruz.

Çalışacağımız tezgahı unlayıp mayalanan hamur oraya aktarıyoruz. Ardından hamuru bir kez daha yoğuruyoruz.

Artık iyice hazır hale gelen hamuru önce 2 eşit parçaya, daha sonra bu parçaları 8'er parçaya bölerek toplamda 16 beze elde ediyoruz.

Bezeleri sırayla tezgaha alıyoruz. Önce elimizle ezip daha sonra üzerinden merdaneyle geçiyoruz.

Açtığımız hamurların ortasına kenarları boş kalacak şekilde, iç harcını ekliyoruz. Daha sonra kenarları iç harcın üzerine gelecek şekilde katlıyoruz.

Hazırladığımız pidelerin kenarlarına çırptığımız yumurtalardan sürüyoruz.

Pideleri pişirme kağıdı yerleştirdiğimiz tepsilerin içine yerleştirip fırına veriyoruz.

Pideleri 190°C'de 25 dakika pişiriyoruz.

Fırından çıkardığımız pidelerin kenarlarına tereyağı sürüp yumuşaması için bir bezle örtüyoruz.

