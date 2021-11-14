Hem katkısız hem de pratik! Evde doğal badem ezmesi nasıl yapılır?

Yöresel lezzetlerimizin en vazgeçilmez olanlarından biri de kuşkusuz ki badem ezmesi. Dilerseniz tatlı ataklarınızda kurtarıcı olur dilerseniz de çocuklarınız için tercih ettiğiniz sağlıklı bir atıştırmalık. Çay ve kahve saatlerinin de olmazsa olmazı haline gelecek bu tadı masanızdan eksik edemeyeceksiniz çünkü badem ezmesi evde de yapılabiliyor! Evet, yanlış duymadınız. Badem ezmesini evde yapabilmeniz için sadece 3 malzemeye ihtiyacınız var. Oldukça pratik olan bu tarifte hiçbir katkı maddesi yok. Böylece aklınızdaki soru işaretlerini silecek ve içiniz rahat bir şekilde tüketebileceksiniz. İşte büyük küçük demeden herkesin gözdesi olan bu katkısız lezzetin tarifi...

BADEM EZMESİ TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı toz şeker

500 gram çiğ badem

1.5 su bardağı su

HAZIRLANIŞI