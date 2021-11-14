Hem katkısız hem de pratik! Evde doğal badem ezmesi nasıl yapılır?

Yöresel lezzetlerimizin en vazgeçilmez olanlarından biri de kuşkusuz ki badem ezmesi. Dilerseniz tatlı ataklarınızda kurtarıcı olur dilerseniz de çocuklarınız için tercih ettiğiniz sağlıklı bir atıştırmalık. Çay ve kahve saatlerinin de olmazsa olmazı haline gelecek bu tadı masanızdan eksik edemeyeceksiniz çünkü badem ezmesi evde de yapılabiliyor! Evet, yanlış duymadınız. Badem ezmesini evde yapabilmeniz için sadece 3 malzemeye ihtiyacınız var. Oldukça pratik olan bu tarifte hiçbir katkı maddesi yok. Böylece aklınızdaki soru işaretlerini silecek ve içiniz rahat bir şekilde tüketebileceksiniz. İşte büyük küçük demeden herkesin gözdesi olan bu katkısız lezzetin tarifi...
MALZEMELER
1 su bardağı toz şeker
500 gram çiğ badem
HAZIRLANIŞI
İlk olarak çiğ bademleri derin bir kaba alın ve ılık suda ıslatmaya başlayın.
Daha sonra ıslattığınız bademleri kaptan çıkarın.
Çiğ bademlerin hepsini üzerlerinde hiç kabuk kalmayacak şekilde dikkatlice soyun.
Su ve şekeri derin bir tencereye alıp iyice karıştırın ve orta ateşte açtığınız ocağa alın.
Kabuklarını soyduğunuz çiğ bademleri mutfak robotunda un haline gelinceye kadar çekin.
Un haline gelen bademlerin üzerine ocakta eritmiş olduğunuz şeker ve su karışımını ekleyin.
Homojen bir karışım elde edene kadar bütün bu malzemeleri iyice karıştırın.
Karışımı mutfak robotundan alın ve geniş bir kaba koyun.
Tüm malzemeleri pürüzsüz bir hale gelene kadar bu kabın içinde yoğurun. Badem ezmesi yavaş yavaş olmaya başladı bile!
Yoğurduğunuz badem ezmesinden ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve istediğiniz gibi şekillendirin.
Şekillendirdiğiniz parçaları 1 saat boyunca buzdolabında bekletin.
Buzdolabında beklettikten sonra badem ezmesini tüketmeye başlayabilirsiniz.
Kalan badem ezmelerini tekrar dolaba koymayı ve ihtiyaç olmadıkça orada muhafaza etmeyi ihmal etmeyin.
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