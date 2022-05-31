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Evde donut nasıl yapılır? Çikolatalı ve süslemeli en pratik donut tarifi ve malzemeleri!

31.05.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında en çok araştırılan tariflerden biri de donut tarifi olmakta. Çikolata kaplaması ve çeşitli şekerlemelerle süslenen bu tatlı hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından çokça seviliyor. Dışarıda pek çok kafede rastladığınız bu donutları evde de pratik bir şekilde yapabilmek mümkün. Peki evde donut nasıl yapılır? İşte çikolata kaplamalı ve süslemeli en pratik donut tarifi ve malzemeleri!

Evde donut nasıl yapılır? Çikolatalı ve süslemeli en pratik donut tarifi ve malzemeleri!

Göze ve damağa hitap eden bir tat olan donut genellikle kızartılarak hazırlanan bir tatlı olarak belirtilmektedir. Donut yapmanın en önemli hususu hamurunun yağ çekmemesine dikkat etmek gerektiğidir. Peki donut malzemeleri neler? İşte yapılışı...

DONUT MALZEMELERİ NELER?

Donut için gerekli olan malzeme listesi şu şekilde:

  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ

  • Bir fiske tuz

  • Aldığı kadar un

  • 1 çay bardağı ılık süt

  • Yarım çay bardağı ılık su

  • 1 paket kuru maya

  • 1 yumurta

  • 2 dolu yemek kaşığı toz şeker

DONUTLARI KAPLAMAK İÇİN:

  • 1 paket eritilmiş sütlü yada bitter çikolata ve pasta süsleri, fındık, badem, Hindistan cevizi

DONUT TARİFİ!

Un dışında bütün malzemeleri sırasıyla yoğurma kabına alıp karıştırdıktan sonra yavaş yavaş un ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurmak gerekmekte. hamur yoğrulduktan sonra ceviz kadar parçalar koparıp bir miktar açarak yağlı kağıt olan bir tepsiye koymak gerekmekte. Açılmış olan hamur parçaları temiz bir bez ile örtülerek mayalanmaya bırakılmalıdır. Mayalandıktan sonra hamur parçalarının ortasını yuvarlak bir aparatla keserek kızgın yağda kızartılmaları gerekmektedir. Tüm hamur parçaları kızartıldıktan sonra önce eritilmiş çikolataya sonra da süslere batırılarak donutlar hazır hale getirilmelidir.

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ÜZERİNDEKİ SÜSLEMELER NASIL YAPILIR?

Hamur malzemeleri ile yumuşak bir hamur yoğurulmalıdır. Hamurdan eşit büyüklükte parçalar kopartarak yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklı olacak şekilde dizilir. Üzeri örtülen hamur parçaları sıcak bir yerde mayalanması için bekletilir. Mayalanan hamurların ortaları çıkartılarak kızgın yağda arkalı önlü kızartılır. Kızartma işlemi bittikten sonra ılık olan donutları eritilmiş çikolataya batırmak gerekmektedir. Çikolata ile kaplanan donutlar istenilen malzemeler ile süslenebilmektedir. Özellikle çocuklar tarafından sevilen donutlar renkli şekerlemelerle süslendiğinde daha da lezzetli görünüme kavuşmaktadır.

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