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Evde dövülerek, kemikleri kırılmış bulunan yaşlı adam kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 16:16 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, evinde kemikleri kırılmış ve darp edilmiş halde oğlu tarafından bulunan Kazım Aksoy (84), hastanede yaşamını yitirdi.

Evde dövülerek, kemikleri kırılmış bulunan yaşlı adam kurtarılamadı

Manavgat'taki Sarılar Yukarı Camii'nin imamı Cemil Aksoy, önceki gün akşamdan itibaren babası Kazım Aksoy'dan haber alamayınca dün öğle saatlerinde Sarılar Mahallesi'ndeki evine gitti.

YERDE KANLAR İÇİNDE BULDU

Eve giren Aksoy, babasını yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Evin odalarının dağınık ve yerlerde kan izleri olduğunu fark eden Aksoy, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Kazım Aksoy'un ilk muayenesinde, vücudunun birçok yerinde darp izi olduğu belirlenirken, bazı kemiklerinin de kırık olduğu tespit edildi.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Aksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazım Aksoy'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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