Evde ekmek nasıl yapılır? Puf puf kabaran en iyi ekmeğin sırrı bu! Üzeri köpük köpük olduğunda...

Kullanılacak temel malzemeler; un, tuz, yaş maya ve kuru maya, su ve istenirse şekerdir. Şeker, mayayı çabuk çalıştırır. Özellikle de şeker konulan ekmeklerin üstlerinin daha karamelize olduğu görülür. Ayrıca musluk suyu değil içme suyu kullanılmalıdır, oda sıcaklığında bulunmalıdır. EKMEK MALZEMELERİ 500 gram un

Tuz

7 gram kuru maya

300 gram içme suyu

10 gram toz şeker EVDE EKMEK HAMURU NASIL YAPILIR? Ekmek hamuru yaparken, protein değeri yüksek unlara bakmanız gerekmektedir. Un derince bir kaba konur. Yaş maya kullanacaksanız, suyun içerisine koyup karıştırın. Kuru mayayı direkt olarak unun içerisine koyabilirsiniz. Unun içerisine tuz konur ve karıştırılır. Maya ile tuz birbirlerine değmemelidir. Karıştırdıktan sonra mayalı suyu ilave edin. 10 dakika kadar yoğrulmasını tavsiye ediliyoruz. EVDE EKMEK YAPARKEN HANGİ MAYALAR KULLANILIR? Ekmek yapımında yaş maya ya da kuru maya kullanabilirsiniz. Kuru maya kullanılacaksa, yaş mayanın yarısı kadar kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra ekşi maya yapabilirsiniz. Çok büyük oranlarda yapmanız gerekmez. 4 çorba kaşığı un bir kaba konur. Üzerine orta boy fincan kadar su konur, ardından karıştırılır. Boza kıvamına gelene kadar karıştırılır. Yaş mayadan nohut tanesi kadar parçalayarak ekşi mayanın içerisine atabilirsiniz. Ekşi mayanın bir gün boyunca oda sıcaklığında açıkta bekletilmesi gerekir. Üstünün köpük köpük olduğunu gördüğünüzde, üstünü kapatarak buzdolabına koyabilirsiniz.

EVDE EKMEK YAPARKEN HANGİ İLAVE MALZEMELER KULLANILABİLİR? Evde ekmek yaparken çeşitli ilave malzemeler kullanabilirsiniz. Ekmeği yaptıktan ve fırına vermeden önce üzerine hafifçe su koyabilirsiniz. Fırça yardımıyla bir miktar zeytinyağı sürebilirsiniz. Çörek otu, haşhaş veya sadece un serpebilirsiniz. Hamuru yoğururken kekik, fesleğen, acı biber, pul biber, tereyağı veya zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Ceviz, çekirdeği alınmış zeytin gibi malzemeleri de isteğe göre ilave edebilirsiniz. EVDE EKMEK YAPARKEN HAMURU PİŞİRMEDEN ÖNCEKİ AŞAMALAR NELERDİR? Ekmek hamurunu yoğurduktan sonra, hamur cam bir kaba konur, üzeri streç filmle sıkı sıkı kapatılır. Tencereye konulduysa kapağının sıkıca kapalı olmasına dikkat edilmelidir. Bu kap, hava cereyanı olmayan bir yere konur. 1.5 - 2 saat sonra, iki misli büyüyecek şekle gelene kadar beklenir. Ellerinizi unlayarak hamuru tekrar yoğurmanız gerekir. Bu aşamada içine zeytin ya da başka bir malzeme koyarak yoğurmaya devam edebilirsiniz. Bıçakla keserek şekil verebilirsiniz. Haşhaş ya da çörek otuyla süsleyebilirsiniz. EVDE YAPILAN EKMEK NASIL PİŞİRİLİR? İkinci fermantasyona hazır olan ekmeği kalıba yerleştirmeden önce, kalıbın dibi iyice yağlanır. Ardından irmik kalıbın içerisine serpiştirilir. Ekmek kalıbın içerisine yerleştirilir. Süslemek için üzerine hafifçe zeytinyağı ya da yemeklik yağ sürülür. Haşhaş serpiştirilir. Bu ekmek hamurunun üzerini kurulama beziyle kapatmak yeterdir. Akımı olmayan bir yerde aşağı yukarı bir saat bekletilir.