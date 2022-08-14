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Evde etsiz çiğköfte yapımı, Çiğköfte nasıl yapılır?

14.08.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokak lezzetleri denilince ilk akla gelen lezzetler arasında bulunan çiğköfte herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Oldukça lezzetli olan çiğköftenin nasıl yapıldığını merak ediyor ve evde denemek istiyorsanız bu tarifi mutlaka okumalısınız.

Evde etsiz çiğköfte yapımı, Çiğköfte nasıl yapılır?

Çiğköfte etli ve etsiz olarak tüketiliyor. Kişinin zevkine göre içerisindeki acı miktarı arttırılabiliyor. Çiğköftenin yapımının zor olduğunu düşünerek sürekli dışarıdan alıyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Bu pratik tarif sayesinde sadece 10 dakikada çiğköftenizi hazır edebilirsiniz.

ETSİZ ÇİĞKÖFTE TARİFİ

Malzemeler

  • 2,5 su bardağı esmer bulgur
  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • 1 çay bardağı isot
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biber
  • 3 yemek kaşığı domates salçası
  • 5 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 adet soğan
  • 1 adet limon suyu

Yapılışı

  • Bulguru derince bir kaba alın ve üstüne 1,5 bardak sıcak suyu gezdirin. Üstünü kapatıp 10 dakika beklemeye alın.
  • Bulgur kabarırken soğanı robottan çekin ve tel bir süzgeçte bastırarak suyunu sıkın.
  • İsotu da bir kaseye alın ve üstüne sıcak su ekleyip 5 dakika kadar beklemeye alın.
  • Bulgur kabardıktan sonra, mutfak robotuna kabarmış bulguru alın ve üstüne, robottan çektiğiniz kuru soğanı, ıslanmış isotu(suyuyla birlikte), limon suyunu, nar ekşisini, zeytinyağını, tuzu , salçayı ve kırmızı biberi ekleyip, robottan ara ara durdurarak 10 dakika kadar çekin.
  • Sonra bir kaba alın ve elinize birkaç dakika daha yoğurup şekillendirin.
  • Bolca marul, domates ve limonla servis edin.

AFİYET OLSUN!


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